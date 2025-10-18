Santander, UNEATLANTICO y FIDBAN colaborarán para impulsar el crecimiento del ecosistema local de startups

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander, la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) y la Fundación Innovación y Desarrollo (FIDBAN) promoverán un acuerdo marco de colaboración para impulsar el crecimiento del ecosistema local de startups.

Así se deriva del convenio que han firmado la alcaldesa, Gema Igual, y el rector de UNEATLANTICO y representante de FIDBAN, Rubén Calderón, con el objetivo de desarrollar programas formativos y de acompañamiento dirigidos a personas emprendedoras o empresas emergentes vinculadas al emprendimiento tecnológico, creativo o innovador.

Mediante este acuerdo, se habilita el acceso de las personas emprendedoras participantes en los programas de dichas entidades a los beneficios del programa municipal TECH CLUB, en las mismas condiciones que otros como Coworking Santander, CARE e Impacto 360º, entre otros.

Todos estos programas se desarrollan en el ámbito de actuación del Centro de Iniciativas Empresariales (CIE), como instrumento municipal para la promoción del emprendimiento innovador y el desarrollo económico.

En concreto, TECH CLUB es una comunidad avanzada de emprendedores, impulsada desde el CIE, cuyo objetivo principal es consolidar proyectos empresariales que ya han validado su modelo de negocio, dirigido a emprendedores que han superado fases iniciales de programas.

En nota de prensa, la alcaldesa ha destacado la importancia que tienen este tipo de convenios en la estrategia municipal para fomentar el emprendimiento local, el desarrollo del talento y la promoción de la economía local.

Por ello, ha resaltado que alianzas como ésta generan un impacto "muy valioso en nuestras políticas de empleo y apoyo al emprendimiento".