Santillana acumula casi 40 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas

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SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
Santillana del Mar ha acumulado 38,4 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas, desde las 15.00 de este martes hasta la misma hora de este miércoles, a causa del episodio de precipitaciones que ha vivido Cantabria.
El podio durante ese periodo lo completan San Vicente de la Barquera, donde se han registrado un total de 26,8 litros por metro cuadrado, y Los Corrales de Buelna, con 24,8.
También han superado los 20 litros por metro cuadrado el barrio torrelaveguense de Sierrapando (24,5), el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander (20,9) y Tresviso (20,6), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.
Entre las 20.00 y las 23.59 horas de este martes, el centro de la región, el Valle de Villaverde y la comarca de Liébana permanecieron en aviso amarillo (riesgo bajo) por lluvias que podían alcanzar hasta 40 litros por metro cuadrado en esa franja.