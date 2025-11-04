La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, Premio Carmen Alborch del PSOE de Santander

Archivo - La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé - MAO - Archivo

SANTANDER, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santander celebrará este sábado, 8 de noviembre, la sexta edición de los premios Carmen Alborch, que reconocerán a la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

Además, se distinguirá a APLEC, el Consejo de la Juventud de Cantabria, ACCAS y la fundación del Real Racing Club "por su compromiso feminista en Santander y Cantabria".

El evento tendrá lugar a las 12.00 horas en el Hotel Bahía de Santander y contará con la participación del secretario general de los socialistas santanderinos, Daniel Fernández, y el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares.

Estos premios, que van por su sexta edición desde el fallecimiento de Carmen Alborch el 24 de octubre de 2018, se han consolidado en la defensa de la igualdad, la visibilidad de las mujeres y la lucha contra la violencia de género en la ciudad, reconociendo a entidades y organizaciones "que luchan para lograr la igualdad real".

Así lo ha expresado el secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández, que ha asegurado que una edición más "se demuestra el compromiso de los socialistas santanderinos con la igualdad y las ganas de que estos premios visibilicen a tantas organizaciones que en Santander trabajan diariamente en defensa de las mujeres".

"Esta sexta edición demuestra que los premios Carmen Alborch se consolidan no solo en el seno de los socialistas santanderinos sino también como un reconocimiento visible del feminismo en nuestra ciudad, movimiento imprescindible para el avance del conjunto de la sociedad", ha enfatizado.

Por su parte, para el secretario general del PSOE de Cantabria, Pilar Bernabé "es un espejo en el que las mujeres de hoy se miran, una mujer valiente, comprometida con las causas justas y luchadora, como ha demostrado todo este tiempo como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana".

"Una feminista reconocida que recoge el eslabón de otras grandes mujeres a las que hemos dado este reconocimiento como Carmen Calvo, Amparo Rubiales, Francina Armengol, Adriana Lastra o al presidente José Luis Rodríguez Zapatero", ha recordado Casares.

De la misma forma, el líder de los socialistas cántabros ha señalado que el acto "es también una forma de reivindicar la lucha contra la violencia machista" en un país "en el que han sido asesinadas 35 mujeres en 2025 y 1.330 desde que hay estadísticas oficiales en 2003".

Además de a Pilar Bernabé, en el acto se reconocerá también a APLEC, el Consejo de la Juventud de Cantabria, ACCAS y la fundación del Real Racing Club "por su compromiso feminista en Santander y Cantabria".

Se obsequiará a las personas y entidades con una réplica de los dibujos que el pintor Roberto Orallo realizó de Carmen Alborch para la primera edición de los premios y el acto será conducido por la secretaria de Igualdad del PSOE de Santander, Lucía Corredera.

En las cinco ediciones anteriores se ha reconocido con los premios Carmen Alborch a AMICA, la asociación cultural Quima, la asociación Consuelo Berges, el CERMI, la Fundación Secretariado Gitano, el Racing Féminas, el centro hospitalario Padre Menni, la ONG Nueva Vida, la fundación ONCE, la asociación vecinal Mujeres en los Barrios, AMUCCAM, la asociación Brumas, el Independiente de Rugby, CAVAS, Mujer y Talento, el Colegio de Farmacéuticos y la comisión 8 de marzo.