La sede del PSOE de Cantabria se unirá a la red de puntos violeta

SANTANDER, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha anunciado este sábado que la sede socialista de la calle Vargas en Santander se va a unir a la red de puntos violeta de lucha contra la violencia de género en un acto que se celebrará el próximo 18 de noviembre.

Así lo ha avanzado en la sexta edición de los Premios Carmen Alborch de la agrupación socialista de la capital cántabra, un acto que se ha celebrado en el Hotel Bahía y en el que se ha reconocido a la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé; APLEC; ACCAS; al Consejo de la Juventud de Cantabria y a la Fundación del Real Racing Club.

Casares ha puesto en valor la continuidad de estos reconocimientos, "los más importantes" que se conceden en Santander en materia de igualdad, ha dicho, y ha destacado el trabajo de todos los premiados como un "verdadero ejemplo" en la lucha por la igualdad.

Y sobre Bernabé, también secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Federal del PSOE, ha ensalzado que es "una mujer comprometida, valiente y que puso todo su talento, energía e ideas al servicio del bien común" durante la tragedia de la dana. "Ha demostrado que la política tiene rostro y alma y que se puede hacer desde el corazón", ha afirmado.

Por otro lado, ha señalado que son ya 36 las mujeres asesinadas en este 2025 por "el hecho de ser mujeres". En el acto se ha tenido un recuerdo para ellas.

DEVOLVER LA DIGNIDAD

Mientras, Bernabé, que ha hecho hincapié en la importancia de Alborch en la historia del feminismo en España, ha asegurado que el PSOE "va a devolver la dignidad y la decencia que la prostitución les arranca a las mujeres cada día", y ha destacado que su abolición "es la asignatura pendiente de esta generación de feministas". "Lo vamos a hacer por todas ellas", ha sentenciado.

También ha reivindicado que el PSOE es "el partido de las mujeres, el partido que ha hecho posible que se ejerza la política con los valores del feminismo". Y por eso, ha dicho, "hoy España es un país más justo y que progresa".

Sin embargo, ha advertido que "los derechos nunca están del todo adquiridos". Por ello, ha apostillado que "hay que estar vigilantes porque cuando creíamos que había derechos que eran incuestionables, la coalición de derechas vuelve a cuestionar todas las conquistas logradas".

HACER MEMORIA

Por último, el secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández, ha afirmado que "premiar la igualdad es hacer memoria".

"Es recordar a las que estuvieron antes, a las que abrieron camino enfrentándose al machismo cotidiano, a las leyes injustas, al silencio...", ha relatado para añadir que ello también "es decirle a cada niña de esta ciudad que podrá ser lo que quiera ser, sin que nadie le diga lo contrario por ser mujer".

Y también ha dicho que recordar "es presente", valorando el trabajo "callado pero imparable" de los socialistas que desde "los barrios, la educación, la cultura, el activismo o las instituciones, están construyendo una ciudad más decente".

Igualmente, ha mandado un mensaje a las víctimas de la violencia de género de que "no están solas", porque el PSOE "está, estará y no se rinde", ha sostenido.