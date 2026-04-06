La Seguridad Social gana 2.896 afiliados en marzo en Cantabria

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SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha ganado 2.896 afiliados en marzo en Cantabria respecto al mes anterior, lo que supone un aumento del 1,24% hasta llegar a los 235.642 ocupados en la región, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La afiliación creció en el tercer mes del año en todas las comunidades autónomas, siendo el aumento registrado en la región el tercero mayor de todas ellas en términos porcentuales, con un 1,24% más tras Baleares (+6,95%) y Andalucía (+1,44%), y por encima del experimentado en el conjunto del país (+0,98%).

En términos interanuales, la afiliación creció en Cantabria un 1,42%, el tercer menor incremento, con un promedio de 3.302 cotizantes nuevos, y por debajo que la media nacional (+2,46%).

La gran mayoría de los inscritos en la Seguridad Social en Cantabria pertenecen al Régimen General, el más numeroso del sistema, en concreto 193.368 --de los que 4.519 figuran en el servicio especial del hogar y 610 en el agrario-.

Y a todos ellos hay que sumar además 41.140 autónomos y 1.135 trabajadores del mar.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social ganó una media de 211.510 cotizantes en marzo respecto al mes anterior (+0,98%) impulsada sobre todo por la hostelería, que sumó casi 80.000 nuevos ocupados ante las contrataciones de cara a la celebración de la Semana Santa.

El aumento del empleo el mes pasado es el mayor en un mes de marzo de toda la historia y sitúa el número de afiliados medios en cifra récord para este mes, con 21.882.147 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 21,9 millones de personas desde el día 16 al 30 de marzo.

En el último año, de marzo de 2025 a marzo de 2026, la Seguridad Social ha ganado 524.501 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,4%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 80.274 afiliados (+0,4%), lo que llevó al sistema a superar por primera vez los 22 millones de ocupados, con un total de 22.010.532 cotizantes, 523.579 más que en marzo de 2025.

"Hemos superado el hito histórico de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, tras sumar 2,2 millones de empleos desde la reforma laboral y 3,3 millones desde 2018. En menos de dos años hemos sumado dos millones de afiliados de media", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Antes de las 9.00 horas, que es cuando el Ministerio publica los datos, ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había adelantado en sus redes sociales que España había alcanzado los 22 millones de ocupados en marzo por primera vez en su historia, sin precisar que se trataba del dato desestacionalizado. El anuncio lo ha hecho vestido con una camiseta de la selección española de fútbol, con el número 22 a la espalda, como guiño a los 22 millones de ocupados.

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 194.217 afiliados medios en marzo (+1,07%), hasta un total de 18,39 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 14.920 afiliados (+0,4%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo máximo de 3.429.534 personas. En comparación con marzo de 2025, hay 40.286 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,2%).

Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 79.701 nuevos ocupados (+5,6%), seguido de actividades administrativas, con 17.206 nuevos cotizantes (+1,2%), y de la construcción, que sumó 17.156 afiliados medios (+1,7%).

Por su parte, en el Sistema Especial Agrario se produjeron 3.895 altas (+0,6%) y en el del Hogar, 3.886 bajas (-1,1%).

El ascenso de la afiliación media en marzo fue mayor entre las mujeres, que ganaron 115.564 afiliados en el mes (+1,1%), situándose el total de mujeres ocupadas en 10.372.812 trabajadoras, nuevo máximo histórico.

Por su parte, la afiliación masculina creció en marzo en 95.947 ocupados, lo que llevó el total de varones cotizantes hasta la cifra de 11.509.335 afiliados.

El Ministerio ha subrayado que ahora hay 255.754 afiliadas más que hace un año y cerca de 1,8 millones más que en 2018. Las mujeres suponen el 47,4% del total de afiliados, un punto más que en 2018. Su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo del 2,53% con respecto a 2025, según el Departamento que dirige Elma Saiz.

Por su parte, la afiliación media de extranjeros subió en marzo en 74.722 cotizantes, un 2,4% más respecto al mes anterior, hasta situarse en un nuevo máximo de 3.151.563 ocupados. Son 230.358 afiliados más que hace un año y representan el 14,4% del total de cotizantes.

En cuanto a la calidad del empleo, desde marzo de 2021 hay 4.771.368 ocupados más con contrato indefinido y 1.844.910 afiliados menos con contrato temporal.

"Cada vez hay más empleos estables, con más derechos y mejores salarios", subraya el Ministerio, que apunta que el mayor incremento se ha producido entre los contratos indefinidos a tiempo completo, con 293.043 contratos más que hace un año. Por su parte, los contratos fijos a tiempo parcial han aumentado en 57.460.

El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 11,6%, frente al 29,8% que suponía en marzo de 2019. "Esta mejoría es aún más destacable entre los trabajadores de 55 y más años, que tienen una tasa de temporalidad del 9%, cuando hace siete años tenían una superior al 21%", destaca Seguridad Social.

La afiliación media subió en marzo en todas las comunidades autónomas respecto al mes anterior, especialmente, en términos brutos, en Andalucía (+50.543 ocupados), Baleares (+35.108) y Cataluña (+32.415).

Los menores incrementos se dieron en La Rioja, que sumó 996 afiliados respecto a febrero, y en Navarra, con 1.642 ocupados más.

Por otro lado, el Ministerio ha informado de que el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se situó a cierre de marzo en 10.239, de los 2.576 estaban en un ERTE de fuerza mayor, 6.961 en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y 702 en el Mecanismo RED de automoción.