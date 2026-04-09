La Semana de la cultura italiana celebra su segunda edición en Santander con propuestas de arte, cultura y gastronomía

Cartel de Italiamente - Semana de la cultura italiana - ITALIAMENTE

SANTANDER 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

'ITALIAMENTE - Semana de la cultura italiana' celebra su segunda edición en Santander del 10 al 18 de abril con diferentes propuestas en torno a la cultura, el arte y la gastronomía de la comunidad italiana de Cantabria.

Tras la primera edición que tuvo lugar en Santillana del Mar en octubre del 2022, el festival regresa desde este viernes, en el que también se inaugurará la exposición itinerante 'Una mirada italiana' de los artistas Domenico Camilleri, Laura Miatton, Marco Cennini, Matilda Stocchi Guerra y Patricia Ríos Renedo, pintores y artistas gráficos de distintas edades, generaciones y trayectorias personales y profesionales.

Así, la muestra introduce el sentido de Italiamente: ofrecer una mirada italiana capaz de dialogar con el contexto español, generando un terreno común de enriquecimiento recíproco. Algunos de los autores son italianos, otros han vivido en el país y otros cuentan con raíces italianas y españolas, pero todos comparten una misma mirada: "la de vivir y expresar Italia desde Cantabria, convirtiendo el arte en un espacio de diálogo entre ambas realidades", han señalado desde la organización en nota de prensa.

Las obras se expondrán hasta el 26 de abril en diferentes locales comerciales de la ciudad de Santander -ArtPapel, Focacceria Bello Bello, el restaurante Il Boccone, la tienda de ropa Condotti y la pizzería Monari- para trasladarse luego, del 27 de abril al 10 de mayo, al Centro Cívico Juan de Santander.

A lo largo de la Semana de la cultura italiana --promovida por la asociación Amici Miei Cantabria, CASA ABRUZZO - La Casa degli Abruzzesi en España, la asociación LATIUM y el Com.It.Es Madrid, y patrocinada por el Ayuntamiento de Santander-- los momentos de reflexión se entrelazan con experiencias convivenciales y sensoriales, como en el caso de 'Parliamo Mangiando', que tendrá lugar el 16 de abril a las 19.30 horas.

Durante este evento se presentará el libro 'Donde nace mi nombre' de la autora italiana Elisabetta Bagli, junto a un aperitivo inspirado en los orígenes romanos, con degustación de productos tradicionales de Roma.

También destaca el encuentro 'Parlando con Marcelino', dedicado a la figura de Menéndez Pelayo. El acto se celebrará en la sede de la Real Sociedad Menéndez Pelayo, donde su presidente, Borja Rodríguez, presentará la figura de Marcelino Menéndez Pelayo y su vínculo con el país galo.

Asimismo, se abordará esta relación desde la perspectiva de algunos intelectuales italianos de la época que mantuvieron correspondencia con él, como Benedetto Croce. El encuentro incluirá también una visita guiada a la Casa Museo de Menéndez Pelayo.

Y el día 17 tendrá lugar en el Teatro CASYC la ceremonia del Premio Literario Menéndez Pelayo, uno de los eventos centrales de la programación, que unirá literatura y música. Incluirá la entrega de galardones a los cuatro ganadores del certamen, cuyos finalistas se desplazarán a Santander para presentar sus obras. La ceremonia estará acompañada por un recital de música lírica a cargo del tenor José Miguel Llata y la pianista Maite Saiz Vega.

Para terminar el día, habrá una cena típica de la región de Abruzzo en el restaurante Il Boccone.

El acto de clausura de la Semana, 'Italia en la Bahía: Encuentro, Comunidad y Futuro', se celebrará el 18 de abril a las 12.00 horas en el Real Club de Regatas de Santander, encuentro que incluirá la presentación de las asociaciones italianas participantes y del Com.It.Es. (Comité de Italianos Residentes en España).

Asimismo, se dará a conocer un estudio sobre la realidad económica de las empresas vinculadas a Italia en Cantabria, destacando su contribución al tejido local y su potencial como motor de futuras colaboraciones.

El programa se completará con la proyección del documental 'Utopía', patrocinado por la Embajada de Italia, y un brunch final para favorecer el diálogo entre asistentes, instituciones y empresarios.