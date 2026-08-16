SEO BirdLife anilla más de 7.200 aves en la Marisma de Victoria desde 2018

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NOJA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife inicia esta quincena su décima campaña de anillamiento científico de aves en la Marisma Victoria (Noja), donde desde 2018 ha anillado un total de 7.234 aves de 60 especies distintas, con el mosquitero musical a la cabeza.

Esta es una de las cinco especies que suponen el 50% de las capturas, y entre las que también se encuentran la curruca capirotada, el carricero común, el mosquitero común y el petirrojo, ha informado la organización.

Esta iniciativa parte del convenio de colaboración que mantienen el Ayuntamiento de Noja y SEO/BirdLife, para realizar actividades de conservación, investigación y educación ambiental dentro de espacios Red Natura 2000, y que se enmarca en las políticas locales encaminadas a recuperar, restaurar y poner en valor el patrimonio natural del municipio.

En el ámbito de la investigación, la Marisma Victoria alberga desde 2018 una estación de anillamiento científico destinada a conocer el papel de este humedal como punto estratégico para las aves migratorias.

A lo largo de nueve años, la campaña se ha centrado en el paso migratorio postnupcial, que tiene lugar en los meses de agosto, septiembre y octubre, aunque también se realizan anillamientos de manera menos intensa en invierno y primavera.

El objetivo de esta actividad es conocer la importancia de la Marisma de Victoria para las aves paseriformes (pequeñas aves de tamaño similar al gorrión) durante su migración entre Europa y África.

El trabajo de anillamiento, realizado siempre por anilladores expertos titulados, consiste en colocar una pequeña anilla metálica en la pata del ave. Con ello individualiza al ejemplar, ya que el código numérico que porta no se repite y es exclusivo para cada uno. Además, toma una serie de datos biométricos, como las medidas del ala, el peso, la condición física, etcétera.

La estación de anillamiento de Noja recibe a cientos de personas con ganas de participar y acercase al mundo de las aves. Los voluntarios pueden colaborar activamente en la instalación de las redes y la toma de datos, a la vez que aprenden sobre la identificación de aves, su comportamiento y su biología. Igualmente, los niños pueden tener contacto con las aves y observarlas de cerca y en detalle.

Uno de los objetivos del programa es conocer más de cerca las aves que utilizan los humedales nojeños y la importancia de estas marismas en la conservación de las aves migratorias.

En este sentido, ha recuperado 12 aves portadoras de anillas extranjeras procedentes de Noruega, Gran Bretaña, Bélgica y Francia. El último de ellos ha sido un carricerín común anillado en Bélgica el pasado mes de julio de 2026.

Los datos obtenidos aportan información sobre las propias aves, su lugar de procedencia, sus rutas migratorias o su edad. Además, muestran la importancia y el estado de conservación de los humedales nojeños, adonde las aves llegan para reproducirse o en busca de un lugar donde descansar y alimentarse durante sus largos viajes migratorios cada otoño y primavera.

La creación de la estación de anillamiento de Noja en 2018 fue un impulso para esta actividad científica. Gracias al trabajo de Fernando Pinto, anillador afincado en Vizcaya, pudo consolidarse y ha servido de apoyo para formar nuevos anilladores que trabajan y residen en Cantabria.

En 2025, surgió el grupo de anillamiento 'Collurio', que aglutina a todos los nuevos anilladores que se encargan de los trabajos de Noja. Una vez consolidado, podrán asumir nuevos retos.

X CAMPAÑA

Las sesiones de anillamiento de la X campaña abiertas al público tendrán lugar en la marisma de Victoria, con base en la torre observatorio (junto al puente de Helgueras), en horario de 8.00 a 12.00 horas.

Para participar no es necesario inscripción previa y quienes quieran podrán acudir en cualquier momento dentro del horario marcado. Los menores de edad deberán acudir acompañados de un adulto responsable.

Los anillamientos comenzarán esta segunda quincena de agosto y finalizarán a principios de octubre.