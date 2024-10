Ser Joven, Okuda, la Policía Nacional, TVE y West Packaging reciben los Premios Solidarios de la ONCE

Premios Solidarios de la ONCE Cantabria 2024 - ONCE

SANTANDER 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Casyc de Santander ha acogido esta tarde la entrega de los Premios Solidarios de la ONCE Cantabria, que ha distinguido a la asociación Ser Joven, al artista Okuda, a la Policía Nacional, a TVE Cantabria y a la empresa West Packaging.

Estos galardones reconocen a personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y administraciones por su labor solidaria y trabajo en favor de la inclusión social de todos los ciudadanos, la autonomía personal y la accesibilidad universal.

Así, Luis Alberto González, gerente de Asociación Ser Joven, y Alberto Rodríguez, presidente de esta misma entidad, han recibido el Premio Solidario de la ONCE en la categoría de ONG, por su labor de impulso del voluntariado juvenil y otras acciones de ocio y tiempo libre que organizan destinadas al colectivo.

Otro de los premiados durante esta gala ha sido el artista cántabro Okuda, que se ha llevado el premio solidario en la categoría de persona física y, en empresas, el galardón ha recaído en West Packaging /Gráficas Calima.

Por su parte, el premio solidario en la categoría de la administración pública ha sido para la Policía Nacional. Y en el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación, el galardón de la ONCE ha recaído en Televisión Española en Cantabria.

ASISTENTES Y JURADO

En concreto, han asistido la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno, Begoña Gómez del Río; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el vicepresidente de Estrategia Económica, Juego y Desarrollo Empresarial de la ONCE, José Luis Pinto; la vicepresidenta del Consejo Territorial ONCE en Cantabria, Ice Arianna Gómez; la directora regional de Cadena SER y delegada de Prisa Media en Cantabria, Mónica Revilla; y el delegado de la ONCE en Cantabria, Óscar Pérez.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Cantabria 2024 ha estado formado por Ice Arianna Gómez Gil, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Cantabria; Ana Díaz Alonso, consejera general de la ONCE; Francisco Monzón Espino, director técnico de la ONCE en Cantabria; Manuel Sánchez Martínez, consejero del Consejo Territorial ONCE Cantabria; Carmen Arce de la Torre, directora del ICASS; Elisa Irureta Fernández, presidenta CERMI-Cantabria; Sonsoles López Huete, directora de Cáritas Santander; y Dolores Gallardo Ceballos, presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria, según han informado el Gobierno y la ONCE en sendos comunicados.