De la Serna dice que "no caben contemplaciones" ante Torra pero está a favor del diálogo dentro de la Constitución

Publicado 22/10/2019 15:06:20 CET

De la Serna pide contundencia contra Torra - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Fomento, el cántabro Íñigo de la Serna, ha asegurado este martes que "no caben contemplaciones" ante el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aunque se ha mostrado abierto a "hablar de lo que haya que hablar" para "mejorar la vida de los catalanes", pero dentro de la Constitución.

"Estoy seguro de que todos los partidos constitucionales están dispuestos a dialogar sobre cualquier aspecto para mejorar la vida de los catalanes. Pero hay que actuar con contundencia para que [Torra] asuma que estamos en un Estado de Derecho", ha aservado De la Serna antes de tomar parte en una charla del foro 'Diálogos para el desarrollo', celebrado en la capital grancanaria.

Sobre el artículo 155 de la Constitución, el cántabro ha dicho que la aplicación durante el Gobierno de Mariano Rajoy "demostró que el Estado funciona" ante la que fue una "situación de extrema gravedad".

Con ello, lo "lamentable" es que "gente del Gobierno no hayan aprendido la lección" y "no entiendan lo que supone el intento de romper la unidad del país", aunque no ha querido precisar si cree que es el momento de volver a aplicarlo.

"Es el Gobierno el que tiene que exigir a la Generalitat y lo hará de la forma que considere más oportuna", ha sostenido.

LA GENERALITAT SE COMPORTA CON UNA "IRRESPONSABILIDAD GIGANTESCA"

El exministro ha reconocido estar viviendo con "gran preocupación" lo que está ocurriendo en Cataluña y ha acusado al gobierno autonómico de actuar con una "irresponsabilidad gigantesca".

Así, considera que a la Generalitat y a Torra "se la he ido de las manos la situación" al "no" estar condenando "esa violencia" en un momento en que "la sociedad española y la catalana están asustados de la deriva violenta que están tomando algunos".

De la Serna ha incidido en que esos violentos "no representan a Cataluña" ni al independentismo. "Son solo violentos y la violencia no tiene ningún tipo de justificación", ha mantenido.