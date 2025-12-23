Los servicios asistenciales de Santander atienden a más de 4.500 mayores en sus hogares en 2025 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los servicios asistenciales del Ayuntamiento de Santander han atendido a más de 4.500 mayores en sus hogares durante el 2025, entre la teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio y el catering o comida a domicilio, además de otras prestaciones complementarias.

De este modo, el Consistorio ha asistido a un total de 3.177 personas con el servicio de teleasistencia; alrededor de 1.100 usuarios se han beneficiado del de ayuda a domicilio, con cerca de 240.000 horas; y medio centenar han recibido comida a domicilio, según ha informado el Ayuntamiento.

Además de estos servicios centrados en facilitar la permanencia de las personas mayores en su domicilio el mayor tiempo posible, se han ofrecido prestaciones complementarias como detectores de gas e incendio, sensores de caídas, alarmas, amplificadores de luz y sonido, y servicios de peluquería --con 414 horas-- y pedicura --con 720 horas--, así como atención psicoeducativa, terapia ocupacional y apoyo psicológico a las familias.

Igualmente, la atención y seguridad de las personas mayores se ha canalizado mediante un seguimiento proactivo, tras realizar aproximadamente 50.000 llamadas a usuarios a lo largo del último año para conocer su situación de forma directa y siempre con la intervención de profesionales especializados.

Asimismo, el 'Programa de Vulnerabilidad', dirigido a personas mayores que viven solas y se encuentran en situaciones de riesgo, y el programa de Apoyo a Cuidadores, que el Ayuntamiento desarrolla en colaboración con el ICASS desde 2007, han recibido cerca de 350 personas cuidadoras, al ofrecer espacios de apoyo, acompañamiento y formación.

VISITA A RESIDENCIAS

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dado a conocer estos datos tras visitar este martes varias residencias de mayores del municipio con motivo de la Navidad, para trasladar su felicitación a los residentes.

La ronda ha pasado por la Residencia Santa Lucía, la Residencia de Mayores La Pereda, la Residencia Virgen del Faro y ha terminado en Cueto, según ha informado el Ayuntamiento.

Durante las visitas, en la que ha estado acompañada por miembros de la Corporación municipal, la regidora ha subrayado que esta cita navideña es "uno de los momentos más emotivos del año", al permitir compartir tiempo con quienes han contribuido "de forma decisiva a construir la ciudad actual".

Además, Igual ha agradecido a los residentes su dedicación a lo largo de su vida y "el legado de valores, esfuerzo y compromiso que han transmitido a las generaciones más jóvenes". También ha puesto en valor "la importancia de escuchar su experiencia y garantizarles el lugar que merecen en la sociedad".

Por otro lado, ha reconocido a los profesionales que trabajan en las residencias y ha agradecido "su atención diaria, su cercanía y su vocación de cuidado".

Mientras tanto, la pasada semana la regidora acudió también al centro de mayores San Cándido, a Mercantander, los Talleres municipales y a la sede del TUS, donde felicitó las fiestas y deseó a sus trabajadores y usuarios lo mejor para el próximo año 2025.

Asimismo, este miércoles 24, día de Nochebuena, también trasmitirá estos mensajes a los trabajadores de los mercados municipales, a los usuarios del centro de mayores de La Caridad, a los taxistas, a los bomberos voluntarios y a los efectivos de Policía Local y bomberos.