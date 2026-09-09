Silva destaca la "normalidad" del inicio del curso 2026-2027

Archivo - Niños pintando en un colegio. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha destacado que el curso escolar 2026-2027 en Cantabria ha comenzado "con normalidad y sin incidentes reseñables".

"Los 11.000 docentes de Cantabria y los más de 80.000 alumnos se han incorporado a los centros educativos en un entorno de normalidad y sin incidentes reseñables", ha señalado Silva, en un audio remitido por el Gobierno regional.

Así, ha informado de que se han adjudicado más de 3.000 vacantes y sustituciones de docentes, es decir, casi la totalidad de las mismas llegando a un cien por cien desde el punto de vista técnico.

A su juicio, esto es lo que ha permitido comenzar el año académico "con una normalidad absoluta" en el plano de docentes incorporados a los centros educativos.

"Creo que de nuevo se pone de manifiesto la buena salud y la fortaleza del sistema educativo de Cantabria", ha dicho.

Finalmente, Silva ha elogiado el "ingente trabajo" que han realizado los centros y los miembros de la Consejería, que ha desembocado en que el curso arranque "con esta normalidad tan ansiada".