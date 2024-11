Silva emplaza a la Junta de Personal a negociar la adecuación retributiva en 2025 para implementarla desde 2026

Dice a PRC que incluirla en 2025 supondría detraer "algunas de sus condiciones" y tacha de "oportunista" la enmienda del PSOE

SANTANDER, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha emplazado este viernes a la Junta de Personal Docente a negociar la adecuación retributiva, así como su cuantía, tramos y periodo de aplicación, durante el año 2025 y así, de alcanzarse un acuerdo, comenzar a implementarlo en las cuentas de 2026 y de siguientes años, incluso de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2025.

Silva así lo ha detallado en declaraciones a los medios de comunicación en la sede de la Consejería de Educación después de la reunión que ha mantenido con la Junta de Personal Docente en la sede del Consejo Escolar de Cantabria y en la que el planteamiento de Educación cumple con la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en el Parlamento.

El consejero ha explicado a los representantes de la Junta que la adecuación retributiva que exigen, y que ha recordado que es una demanda que data de 2008 que "otros gobierno no han querido atender", es "inviable" incluirla en los presupuestos para 2025, donde iría el primer tramo (reclaman una adecuación de 325 euros a aplicar por tramos hasta 2027, con más de 110 euros en 2025), porque "tendría un impacto de aproximadamente 11 millones de euros".

Además, ha indicado que en las cuentas para el año próximo se incluyen ya los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales a lo largo de 2024, con partidas que suman los 8,1 millones de euros para contar con 128 docentes nuevos, la sustitución parcial de la jornada lectiva por actividades a los mayores de 55 años, la dotación de dos docentes a tiempo completo en las aulas de dos años y la rebaja de 20 alumnos de ratio en primero y segundo de Primaria.

"Además de eso, hay un incremento en la partida de Personal Docente de aproximadamente 12,7 millones de euros", ha dicho Silva, que ha recordado que los sueldos de los profesores se llevan el 55,25% del presupuesto de la Consejería y también ha destacado la partida de 22,3 millones para las sustituciones, que suponen "127.000 euros al día" y son "un factor limitante brutal que no nos permite tener apenas o nada de margen de maniobra".

Por todo ello, Silva ha señalado que está "abierto al diálogo" y que "no tengo líneas rojas" para negociar, como así le ha trasladado a la Junta de Personal, con quien la reunión ha sido "breve" y se ha celebrado "con normalidad" lo que, para el consejero, es "satisfactorio" dado el clima de "cierta tensión" de esta semana debido al encierro de los representantes sindicales en la sede del Gobierno.

"Creemos que esto no contribuye a mantener un clima normalizado de diálogo, que es una dificultad a la comunicación y más en este momento en el que hay más docentes que nunca. Entonces, la reunión no ha ido mal, ha ido bien", ha dicho.

Tras la reunión, en la que Educación emplaza a negociar pero no ha hecho contrapropuesta al planteamiento "de máximos" de la Junta, el consejero ha señalado que los representantes sindicales "no nos han trasladado nada". "La respuesta ha sido que van a estudiar la propuesta (de negociar en 2025 para aplicar la adecuación a partir de 2026) y que, en función de esa valoración, harán o tomarán medidas", ha indicado.

Sobre el encierro en Peña Herbosa, Silva ha explicado a los medios que no les ha dicho nada en la reunión porque "no hemos querido insistir en este aspecto porque parece que todo lo que se dice se interpreta como una especie de ataque".

TACHA DE "OPORTUNISTA E IRRESPONSABLE" AL PSOE

Sobre la enmienda parcial anunciada por el PSOE a los presupuestos de 2025, Silva ha tachado de "oportunista e irresponsable" al grupo socialista. "Me parece un oportunismo absoluto cuando, estando en los gobiernos anteriores, no ofrecieron soluciones", ha dicho, insistiendo en que "es un asunto que nosotros heredamos porque otros no cumplieron".

Pero no sólo ha calificado la enmienda socialista de "un oportunismo a veces hasta insultante" sino que ha considerado que, con ella, una vez más, el PSOE de Pablo Zuloaga lo que busca es "la confrontación política y sacar rédito de este asunto".

"Ya les adelanto que el PSOE va a presentar una interpelación respecto a este asunto en el Parlamento y que probablemente dé una rueda de prensa al respecto... se le sacará todo el jugo político que se pueda", ha lamentado el titular de Educación, para quien las declaraciones de Zuloaga no tienen "mucho valor" porque "son interesadas políticamente".

Respecto a la mano tendida del PRC a apoyar una posible enmienda del PP que recoja las reivindicaciones de la Junta de Personal, Silva ha señalado que incluir el tramo de la adecuación retributiva de 2025 en los presupuestos tal y como la plantean los representantes sindicales supondría detraer "algunas de sus condiciones" para apoyar las cuentas.

Según el consejero, los regionalistas con quienes el Gobierno de Cantabria ha acordado los presupuestos para 2025 "saben perfectamente que no cabe en este proyecto de presupuestos encajar estas demandas de la Junta de Personal Docente" por lo que "es un auténtico brindis al sol".

Pero ha dicho que, "de alguna manera, nos hacemos eco de esa propuesta del señor Hernando e intentaremos que, si hay un acuerdo a lo largo del 2025, eso será un buen argumento para apoyar por parte del PRC el proyecto de presupuestos del 2026" que sería en el que se comenzaría a materializar la mejora retributiva.