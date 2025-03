Silva pide "no politizar" el cierre del CEIP El Pedregal de Castro: "Estoy muy sorprendido con la alcaldesa"

Educación trabaja ya en reubicar a los 60 alumnos del próximo curso, con la idea de hacerlo en los centros más próximos a sus domicilios

El consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha pedido "no politizar" el futuro cierre del colegio El Pedregal de Castro Urdiales tras la decisión de la Fundación Barquín Hermoso de no renovar la cesión del edificio, y se ha mostrado "sorprendidísimo" de que ahora desde el Ayuntamiento "se pretenda hacer bandera de este asunto" cuando "nadie" le había hablado de ello antes y ha habido tiempo "más que de sobra" para arbitrar una solución.

Más que de la actitud del Ayuntamiento, se ha mostrado "muy sorprendido" con la de la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), después de que este martes por la mañana haya convocado a la Junta de Portavoces para proponer un frente común y emitir una declaración institucional contra el cierre del centro.

Preguntado por los medios de comunicación acerca de esta propuesta, Silva ha indicado que no la conocía ya que la Consejería no ha tenido ningún nuevo contacto con la regidora, y que lo que sabe es "por las declaraciones de prensa".

"He leído algunas cosas que me han llamado poderosamente la atención, porque jamás he intercambiado una conversación con la alcaldesa de Castro sobre El Pedregal en estos 20 meses que llevo en la Consejería", ha dicho.

Tampoco "nadie" le habló del asunto cuando visitó el municipio el pasado enero, si bien ese día la alcaldesa se encontraba en la Feria Internacional de Turismo-FITUR en Madrid. "Tendría sus prioridades en ese sentido", que "no entro a valorar, pero yo soy consejero de Educación y tengo que atender a la realidad educativa", ha apostillado Silva.

Ha reiterado que su departamento ya trabaja en la escolarización de los alumnos del centro que necesitarán ser reubicados el próximo curso, que ha cifrado en 60. Su postura es ofrecer a las familias que acudan a los centros más próximos a sus domicilios, pues "ahora mismo la calidad educativa de Castro Urdiales es más que satisfactoria a nivel de infraestructura" y el municipio cuenta con otros cinco colegios que "pueden absorber" a estos estudiantes, pues suman "más de 300 vacantes".

El consejero, que se reunió la semana pasada tanto con el equipo directivo como con las familias, ha defendido que "ha habido transparencia desde el primer momento" y "se han puesto sobre la mesa cuestiones totalmente razonables", mientras que la Fundación propietaria del edificio "ha tomado una decisión que hay que respetar".

De hecho, ha valorado que la Fundación Barquín Hermoso "ha contribuido a la educación de Cantabria y de Castro Urdiales cuando resolvió un problema de escolarización porque no había centros públicos" en el municipio.

Pero, según Silva, "todo el mundo sabía que era provisional" y, dado que Herrán "no es alcaldesa desde hace poco", el titular de Educación cree que ha habido un tiempo "más que razonable para haber arbitrado cualquier otro tipo de solución".

"Toda la comunidad educativa de Castro sabía que esto no era una situación indefinida", ha reierado el consejero, que ha añadido que también "se sabe" que el edificio que alberga el colegio El Pedregal --y también dos aulas de dos años del Miguel Hernández, que tendrán que volver a este centro-- no cuenta con las condiciones más apropiadas de accesibilidad y de refugio en cuanto a condiciones climatológicas. "Y menos para un colegio de Infantil y Primaria: no hay más que ver las escalinatas que rodean el muro", ha apuntado Silva a preguntas de la prensa tras informar este martes del borrador del anteproyecto de Ley de Consejos Escolares.