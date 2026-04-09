Sindicatos convocan al transporte cántabro a una concentración el día 25 ante el "bloqueo" de la jubilación anticipada

Sindicatos convocan al sector del transporte a una concentración el día 25 ante el "bloqueo" de la jubilación anticipada - USO

SANTANDER 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales USO, SCAT y CNT en Cantabria han convocado una concentración del sector del transporte el sábado 25 de abril, a las 12.00 horas, frente a la Delegación del Gobierno, ante el "bloqueo" de la jubilación anticipada.

Y es que, en su opinión, la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores "no se logrará sin conflicto colectivo y organización desde la base".

En rueda de prensa, los sindicatos han realizado un llamamiento urgente a la movilización ante una situación que califican de "grave injusticia social y laboral".

Según han recordado, el año pasado se aprobó el Real Decreto 402/2025, que regula la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres. Esta normativa establece el procedimiento necesario para determinar los supuestos que permiten anticipar la edad de jubilación en colectivos concretos.

Sin embargo, consideran que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y otros departamentos del Gobierno "parece existir una clara intención de aplicar el artículo 22.2, que establece el silencio administrativo como acto desestimatorio", lo que en la práctica supondría "una negativa automática a las solicitudes del sector si la Administración no responde, además de impedir la presentación de una nueva solicitud durante cuatro años", han explicado.

Las organizaciones han denunciado que esta situación representa un "bloqueo deliberado a un sector que soporta jornadas interminables, alta siniestralidad, enfermedades profesionales no reconocidas, desgaste físico y mental, así como condiciones laborales que ponen en riesgo la salud de las personas trabajadoras y la seguridad de la ciudadanía".

Asimismo, han criticado "el inmovilismo y la pasividad de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT", que -según señalan- "no han impulsado una respuesta contundente ni movilizaciones reales" en defensa de este derecho.

"El tiempo corre en contra de las personas trabajadoras del transporte. La falta de presión sindical solo beneficia al Gobierno y debilita una reivindicación que exige unidad, organización y movilización en la calle", han sostenido.

Ante la inminente finalización del procedimiento administrativo en abril de 2026, las organizaciones han decidido convocar una concentración el 25 de abril frente a la Delegación del Gobierno con el objetivo de exigir una respuesta antes del cierre definitivo del proceso.

"La jubilación anticipada no es un privilegio, sino una medida de justicia social para quienes sostienen el transporte y la economía a costa de su salud", han asegurado.

Por todo ello, han hecho un llamamiento a los trabajadores del sector y al conjunto de la sociedad cántabra para apoyar esta movilización.