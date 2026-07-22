Los sindicatos de la Policía de Santander denuncian "caos absoluto" de seguridad en el chupinazo y exigen dimisiones

Chupinazo de la Semama Grande 2026.- Archivo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Policía Local de Santander (APLB-USO, CCOO, CSIF, SIEP Y UGT) han denunciado el "absoluto fracaso" del dispositivo de seguridad diseñado por el Ayuntamiento de Santander para el chupinazo y el arranque de las Fiestas de la Semana Grande, y han exigido la dimisión de los responsables políticos.

"Lo que el equipo de Gobierno (PP) pretendía vender como una jornada festiva idílica se ha convertido en un escenario de caos, desprotección ciudadana y un riesgo inaceptable para los trabajadores públicos", han aseverado las organizaciones sindicales este miércoles en nota de prensa.

Según han señalado, la "escasez" de efectivos obligó a desplegar un operativo "ínfimo" de tan solo siete agentes para cubrir los complejos cortes de tráfico de un evento que congrega a miles de personas.

Como consecuencia directa de esta "nefasta" planificación, "se rompió sistemáticamente el principio básico de seguridad del binomio policial".

Y es que, según han indicado, los agentes que estaban realizando estos cortes de tráfico, en un servicio "totalmente unipersonal", se vieron obligados a intervenir en peleas y realizar identificaciones de individuos para prevenir la comisión de delitos graves, "viéndose completamente desamparados, sin apoyo cercano y poniendo en riesgo su propia integridad física".

Mientras tanto, la sala del 092 se vio "desbordada", teniendo que "dejar sin atender una multitud de llamadas y quejas vecinales por la absoluta falta de patrullas disponibles en el resto de la ciudad".

UNA TRAGEDIA FERROVIARIA SIN RESPUESTA POLICIAL

Han destacado que "el momento más crítico y dramático" de la jornada se vivió tras el aviso del Servicio de Emergencias 112 sobre el hombre que murió en Ojáiz tras ser arrollado por un tren de Cercanías.

Ante la gravedad de este incidente, la Policía Local de Santander se encontró ante la "dramática tesitura" de no disponer de una dotación para enviar al lugar, teniendo que acudir al siniestro únicamente el Cuerpo de Bomberos.

Los sindicatos han criticado que, a pesar de que la jornada registró un "reguero" de accidentes de vehículos, atropellos, comas etílicos y múltiples peleas, donde la Policía Local "tuvo que actuar como pudo", la "única prioridad" del equipo de Gobierno ha sido "que las fiestas salieran adelante a cualquier precio, ignorando la realidad del colapso del servicio".

Ante este "preocupante" escenario, las organizaciones sindicales ven "inadmisibles" las últimas declaraciones de la alcaldesa, Gema Igual, en las que ha afirmado que la "responsabilidad" de garantizar la seguridad en la Semana Grande es del jefe de la Policía Local.

Según han señalado, las funciones y competencias de los alcaldes en España se encuentran reguladas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases del Régimen Local (LRBRL), cuyo artículo 21.1.i establece que es atribución del alcalde "ejercer la Jefatura de la Policía municipal".

"Intentar parapetarse detrás de los mandos policiales para eludir una crisis de gestión política no solo es un acto de cobardía institucional, sino una flagrante distorsión de la legalidad vigente", han valorado los sindicatos, que han afirmado que "la competencia última e irrenunciable sobre la seguridad de Santander es de la alcaldesa".

DOS AÑOS SIN UNIFORMES NI CHALECOS

Además, las organizaciones sindicales califican de "insultante" que la regidora apele a la supuesta "responsabilidad" de los agentes para que realicen horas extras, las cuales "no están obligados", han apostillado, mientras que "por puro orgullo y dejadez política se niega en rotundo a sentarse en una mesa a negociar".

"Los policías de Santander no piden privilegios, únicamente solicitan que se cumplan los acuerdos que el propio Ayuntamiento ya dejó firmados", han manifestado los sindicatos, que han denunciado que "la situación de precariedad material ha llegado a un extremo insostenible".

En este punto, han subrayado que la plantilla acumula dos años sin reposición de material básico, careciendo de pantalones, uniformidad general, cascos de seguridad actualizados y chalecos antibalas operativo.

Por todo ello, las organizaciones sindicales han anunciado que emprenderán "todas las medidas legales necesarias" y han reclamado una rectificación inmediata, "antes de que la falta de medios humanos y materiales provoque una tragedia aún mayor durante el resto de la semana festiva".