Sindicatos posponen su posicionamiento sobre el 'Proyecto Altamira' a la segunda reunión de la Mesa del Diálogo Social

SANTANDER, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han pospuesto a una segunda reunión de la Mesa del Diálogo Social su posicionamiento sobre el 'Proyecto Altamira', un campus tecnológico, ubicado entre Piélagos y Villaescusa, que invertirá 3.600 millones de euros y creará 1.500 puestos de trabajo durante la fase de desarrollo y 1.450 -350 directos y 1.100 indirectos- cuando esté operativa.

CCOO y UGT han valorado positivamente la Comisión de Industria y Modelo Productivo del Diálogo Social celebrada este viernes, en la que han conocido nueva información del proyecto, pero han solicitado detalles adicionales como informes de impacto ambiental y laboral y de reversión económica para Cantabria.

En este encuentro, la Consejería de Industria ha presentado a los agentes sociales y económicos un proyecto tecnológico que cuando esté finalizado, en 2032, requerirá un suministro de 500 megavatios, para lo que se requiere que el Gobierno de España construya dos nuevos puntos en la subestación de Penagos, dentro de la planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2025-2030, que está en fase de alegaciones.

En la Comisión de Industria y Modelo Productivo del Diálogo Social, han estado presentes el consejero de Industria, Eduardo Arasti, el secretario general de UGT Cantabria, Mariano Carmona, la secretaria de Empleo de CCOO Cantabria, Laura Lombilla, y el director general de CEOE-CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera.

A preguntas de los medios de comunicación, Lombilla ha opinado que es "maravilloso que Cantabria reciba inversiones y cree empleo" en lo que "aparentemente es un gran proyecto". Sin embargo, ha rechazado pronunciarse porque "falta mucha información" y ha pedido informes de impacto ambiental "en todos los aspectos", de reversión económica para Cantabria y de impacto laboral, entre otros.

Mientras, Carmona ha afirmado que es un proyecto "muy importante que nos posicionaría a la vanguardia de la transformación digital", un "tren que hay que coger cuando pasa". Además, ha valorado que las cifras de empleo presentadas "a todo el mundo le gustan", pero que quiere conocer todos los detalles para "ponerlos en la balanza y ver qué repercusiones positivas y negativas va a tener".

Y Aguilera ha asegurado que "desde el punto de vista estratégico es imposible oponerse a ello" y ha mostrado el apoyo de la patronal a esta iniciativa. Asimismo, ha incidido en la "necesidad" que tiene el proyecto a nivel energético, donde se ha encontrado "algún obstáculo que puede ser salvable" y ha apostado por hacer "todo lo que podamos" para conseguir la ampliación de la subestación de Penagos.

Por su parte, Arasti ha pedido el apoyo de los agentes sociales y económicos dentro de un proyecto cuya inversión "implicaría la cuarta parte de nuestro PIB" y que aportaría a la comunidad autónoma "beneficios" en ámbitos como el empleo, los impuestos, la ciencia, la innovación, la tecnología y la investigación.