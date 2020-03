La situación de Cantabria por el coronavirus no ha cambiado y "en principio" está "controlada"

El Palacio de Festivales reprogramará actos por el virus

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha afirmado que la situación en Cantabria "no ha cambiado" y "en principio" está "controlada". Así, los 12 casos positivos siguen evolucionando favorablemente y mantienen la sintomatología leve, y en los próximos días "alguno de ellos" podría recibir el alta.

Una situación que se mantiene pero que ha originado ciertos cambios, como que el Palacio de Festivales reprogramará los actos que así se pueda, mientras que se aplazará el acto conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres que se iba a celebrar allí esta misma tarde.

También se aplicará el "principio de prudencia" a las competiciones o eventos deportivos "que no sea imprescindible realizar y se puedan posponer", mientras que los partidos de primera y segunda división se realizarán a puerta cerrada.

En cuanto al deporte base, al no congregar a muchos espectadores, "en principio no está afectado" por restricciones, y por tanto se podrá celebrar; que sea a puerta abierta o cerrada Sanidad lo deja al criterio de los promotores, aunque "si no hay grandes concentraciones de personas se podrían celebrar perfectamente a puerta abierta", ha señalado en alusión a los partidos.

Por su parte, continuarán con normalidad las actividades lectivas en colegios y universidades y tampoco se han introducido medidas extraordinarias en cuanto al transporte, el comercio, el turismo o las grandes superficies y centros comerciales.

Son los principales aspectos que se han abordado en la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del coronavirus, que se ha constituido hoy, y que pretende "prever y adelantarse a situaciones futuras", ha indicado el consejero, que actúa como presidente de la misma.

En este sentido, en la comisión cada consejería ha planteado las posibilidades de organizarse "si hubiese que tomar medidas de mayor calado" y "más restrictivas", que "no es el caso" actual, ha asegurado Rodríguez.

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

En términos generales, el consejero ha subrayado que "en principio, siempre hay que aplicar el principio de precaución", es decir, que aquellos actos que supongan una gran afluencia de personas, sobre todo si es internacional y específicamente de zonas de riesgo, "lo más preventivo es aplazarlos a otro momento".

Un principio que Sanidad va a aplicar a todos los actos que congreguen a un gran número de personas y cuya realización no sea "imprescindible". "Lo que haremos es posponerlos para cuando estemos en una situación más calma", ha indicado.

En este sentido, con respecto a actos deportivos, "la cuestión es si se hacen a puerta cerrada o abierta, no hay en principio otra cuestión", ha señalado el consejero, que ha recordado que hoy el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica la resolución por la que se celebrarán a puerta cerrada los partidos de primera y segunda división de fútbol y equivalentes en baloncesto. En cuanto al resto, serán los promotores, en coordinación con las autoridades sanitarias, quienes decidan si se hacen o no a puerta cerrada.

En relación a los colegios, el consejero ha manifestado que no se ha producido ningún cambio y "no estamos en una fase como para tener que suspender las actividades escolares". Por lo tanto, ni en la universidad ni en los colegios "hay que suspender la actividad normal", ha señalado.

Sí ha matizado que otra cuestión son las actividades extraescolares en las que se prevé asistencia internacional, incluso de países en riesgo, que "por prudencia, debe suspenderse", como ha hecho la Universidad de Cantabria en coordinación con la Consejería.

APELACIÓN A LA RESPONSABILIDAD

Por otra parte, el consejero ha lanzado un mensaje apelando a la responsabilidad individual y pidiendo a las personas que presenten síntomas respiratorios agudos que no acudan a ningún acto donde haya mucho público. "Y si se pueden quedar en casa, mejor", ha enfatizado.

Igualmente, ha invitado a evitar el contacto "estrecho" con otras personas a quienes tengan sintomatología respiratoria aguda, "no ya por el coronavirus, sino en general".

Preguntado por la decisión de los dos diputados del grupo mixto-Vox en el Parlamento de Cantabria, Cristóbal Palacio y Armando Blanco, y del concejal de este grupo en Santander, Guillermo Pérez-Cosío, de ponerse en "cuarentena voluntaria" tras el positivo del secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, dos días después de un acto en Vistalegre (Madrid), el consejero ha rehusado comentarla, si bien considera "perfecto" que quien piense o sepa que ha estado con un positivo decida hacer aislamiento hasta que le hagan la prueba.

"Pero yo no comento casos de personas concretas y tampoco lo voy a hacer en este", ha concluido.