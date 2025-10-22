SODERCAN y cuatro startups de Cantabria participan hoy y mañana en la feria Valencia Digital Summit

SANTANDER 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN y cuatro startups de la región participan hoy y mañana, 22 y 23 de octubre, en la feria de innovación y emprendimiento Valencia Digital Summit (VDS), evento tecnológico de referencia en Europa que reúne a startups, corporaciones e inversores en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Panssari, Manfacter, Deduce Data Solutions (DDS) y Sancantia son las cuatro son las cuatro empresas que participarán en un stand agrupado junto al resto de entidades que conforman el proyecto TECH FABLAB.

El Gobierno de Cantabria participa en este proyecto del programa Retech centrado en la creación de redes de emprendimiento digital junto a Aragón, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña y La Rioja -coordinadora-, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.