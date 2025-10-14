SODERCAN ofrece un servicio de acompañamiento a empresas para identificar nuevos mercados de exportación

De asesoramiento personalizado y gratuito según el nivel de madurez exportadora y las particularidades sectoriales de cada empresa SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es) presentado este martes un nuevo servicio de acompañamiento a empresas para la identificación de nuevos mercados de exportación. Ofrece asesoramiento personalizado y gratuito según el nivel de madurez exportadora y las particularidades sectoriales de cada empresa.

Lo ha hecho en el marco de un taller formativo organizado en colaboración con la Cámara de Comercio, en el que, asimismo, se ha presentado la actualización de las herramientas que la sociedad pública, dependiente de la Consejería de Industria, pone a disposición de las empresas y autónomos de la Comunidad Autónoma para la búsqueda de clientes internacionales, dirigidas tanto a la localización de importadores como al análisis de competidores internacionales.

Son tres servicios personalizados y complementarios, de carácter gratuito, basados en información empíricamente contrastada y adaptados a la realidad y al potencial exportador de cada empresa, con especial atención a aquéllas con menor experiencia internacional.

La información es clave para el éxito de los planes de internacionalización de las empresas, y estas herramientas gratuitas les proporcionan informes a partir de los cuales pueden realizar análisis y extraer conclusiones con vistas a mejorar su competitividad y desarrollar con mayor éxito planes de expansión internacional, ha explicado el Gobierno en un comunicado.

El nuevo Servicio de Acompañamiento para la Identificación de Nuevos Mercados de Exportación está dirigido a empresas cántabras que se inician o que disponen de escasa experiencia exportadora. Con carácter gratuito, un total de 20 sociedades podrán disponer de asesoramiento personalizado para la identificación de los mercados y clientes que mejor encajen con sus capacidades de exportación.

Será un acompañamiento adaptado a la madurez exportadora y a las especificidades de cada empresa a nivel sectorial y de vía de internacionalización más conveniente y priorizada, con asistencia técnica directa para las necesidades de contacto con los clientes. La duración será de seis horas por empresa en un plazo de cuatro semanas desde la primera reunión por videoconferencia.

Por su parte, el Servicio de Análisis de la Competencia está dirigido a empresas exportadoras de Cantabria que quieran abrir nuevos mercados y conocer dónde está operando su competencia. Ofrece a las empresas informes sobre las operaciones de exportación de su competencia nacional e internacional (excepto empresas competidoras de Cantabria), incluyendo los países en los que está operando y los productos que exportan a esos países.

Se puede solicitar un máximo de cinco competidores (bajo el criterio de la razón social, no la marca comercial). Este informe incluye todos los países que reportan datos y todos los códigos arancelarios, y ofrece datos de los tres últimos años, si bien el nivel de información disponible varía ligeramente dependiendo del mercado.

Mientras, el Servicio de Localización de Importadores está dirigido a empresas exportadoras de Cantabria que quieran conocer quiénes son sus potenciales importadores en países de destino. La cobertura geográfica es mundial.

Esta herramienta permite a las empresas identificar los principales importadores internacionales de su producto a nivel mundial por valor o peso acumulado anual, nombre y país de los proveedores, con datos de los tres últimos años. En cada formulario de solicitud se puede incorporar un máximo de un código arancelario a 6 dígitos (código TARIC) y tres países.

Para solicitar cualquiera de estos servicios basta con cumplimentar el formulario de inscripción correspondiente en la web de SODERCAN https://www.sodercan.es/busqueda-de-clientes-internacionales...

Tanto el taller como el nuevo servicio de acompañamiento y la actualización de los existentes son acciones previstas en el I Plan de Internacionalización de Cantabria, para ayudar a las empresas de la región a impulsar la comercialización de sus productos y servicios en el exterior, contribuyendo a la ampliación de su clientela, la diversificación geográfica de sus mercados, y por extensión, a la dinamización de la actividad empresarial de Cantabria.

La jornada, celebrada en la Torre Xtela del PCTCAN, forma parte también de las acciones desarrolladas por SODERCAN como socio activo de la red Enterprise Europe Network.