SANTANDER 1 Dic.

La cantante de raíces santanderinas Sofía Ellar protagonizará el encendido navideño de Santander este viernes, 5 de diciembre, con la interpretación del villancico 'Lo que realmente importa' junto a la niña Lucía Torres, que se ha hecho viral por sus versiones en redes sociales.

Ellar y Torres han compuesto un tema familiar, apegado a las tradiciones y sentimientos de estas fiestas, que se podrá escuchar en la Plaza del Ayuntamiento durante el alumbrado, según ha informado el Consistorio.

La opción de estar en Santander este en el inicio de la campaña de Navidad surgió durante una conversación entre el concejal Dinamización Social, Fran Arias, y la propia Ellar, en el marco de la entrega la artista del Premio Horeca de la Asociación de Hostelería de Cantabria.

Además, esta cita santanderina coincidirá con el lanzamiento el 5 de diciembre del cuarto disco de estudio de la artista, denominado 'Ellar', un trabajo autoproducido.

"Será un sueño estar el día en el que empiezo una nueva etapa, más yo que nunca, en el Encendido de las luces de casa, Santander", ha dicho la cantante.

Por su parte, el concejal ha agradecido a la artista que haya cuadrado agendas para, con Lucía Torres, "emocionar a todos los santanderinos y visitantes con su emotiva canción".

PROGRAMACIÓN

La programación del encendido comenzará este viernes 5, a las 18.30 horas, con un concierto de villancicos del Coro del Colegio Castroverde, con más de un centenar de coralistas y músicos sobre el escenario.

A continuación, tomarán el testigo los elfos, los protagonistas de la Navidad en la ciudad, con un espectáculo músico-teatral de la compañía de Adrián Alonso Producciones.

A las 19.30 horas será la cuenta atrás y el encendido en presencia de la alcaldesa, Gema Igual, momento en el que se iluminarán los más de cuatro millones de bombillas LED.

En la fachada del Ayuntamiento habrá un novedoso espectáculo piromusical que, una vez finalice, dará paso a un show musical con Lucía Vena-Lucy Tunes. La animación se prolongará durante la tarde-noche.