Sorprendido al cometer una infracción un conductor sin puntos y positivo en alcoholemia

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha investigado a un conductor, al que sorprendió cometiendo una infracción de tráfico, que no tenía puntos en el carné y dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Sobre las 21.00 horas del miércoles, en la avenida de Ojáiz, los agentes solicitaron la documentación al conductor de un turismo, de 40 años, que habían interceptado por cometer una infracción contra las normas de circulación.

Una vez identificado, se comprobó que le constaba una pérdida de vigencia del permiso de conducir, dictada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Cantabria, por pérdida de todos los puntos, y no había procedido a recuperarlo. Motivo por el que se instruyeron diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir con pérdida de vigencia del permiso.

Además, dio positivo en el test de alcoholemia, por lo que se procedió a incoar expediente administrativo.

TRES HERIDOS EN UNA COLISIÓN MÚLTIPLE

Por otra parte, este miércoles, a las 13.50 horas, en el Paseo de Pereda, colisionaron por alcance cuatro turismos y resultaron heridos tres de los cuatro conductores implicados.

Fueron auxiliados por la Policía Local y posteriormente atendidos por la dotación de una ambulancia del 061, que únicamente trasladó a dos de ellos, una mujer de 64 años de edad y un hombre de 32, al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistidos de sus lesiones.

La otra conductora, una mujer de 22 años, manifestó su intención de acudir por sus medios a un centro sanitario.