STEC, ANPE y UGT cifran el seguimiento de la huelga docente de este martes en varias etapas en un 40%

SANTANDER 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

STEC, ANPE y UGT, que aglutinan a 30 de los 37 delegados en la Junta Docente, han cifrado en un 40% el seguimiento de la huelga docente que han convocado este martes en escuelas de artes, conservatorios, centros de profesorado y de enseñanza de personas adultas para exigir la firma del acuerdo de adecuación salarial, así como otras reivindicaciones educativas, como la bajada de ratios o la reducción de la burocracia.

Se trata de un porcentaje muy similar al registrado ayer en la jornada de huelga convocada en institutos y centros de Formación Profesional, que fue del 40,2%.

Estos tres sindicatos han convocado para esta semana, del 20 al 24, una huelga de profesorado escalonada por tipo de centro. Así, mientras este lunes se desarrolló en institutos y centros de FP y hoy en escuelas de artes, conservatorios, centros de profesorado y de enseñanza de personas adultas, mañana miércoles tendrá lugar en escuelas de idiomas; el jueves 23 en todos los centros, y el viernes en los colegios.

Por su parte, CCOO, que cuenta con cuatro delegados en la Junta, ha realizado una convocatoria paralela de cinco días para los profesores de todos los centros, y este martes ha cifrado el seguimiento en un 13,12%, inferior al de este lunes que fue del 30,4% en todas las etapas.