El Supremo confirma la anulación de extracciones de lobos autorizadas por Cantabria en 2022

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SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Cantabria y ha ratificado la anulación de extracciones de lobos que autorizó en varios municipios de la región en verano de 2022, cuando la especie estaba dentro del LESPRE.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS lo determina así en una sentencia dictada este mes, que hace referencia a autorizaciones para la caza de ejemplares en Ruente, Cabuérniga, Los Tojos y la Mancomunidad Campoo-Cabuérniga.

Este fallo confirma la sentencia dictada anteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que anuló las resoluciones de la Consejería de Desarrollo Rural para eliminar lobos a raíz de un recurso de Ecologistas en Acción.

La sentencia ratificada afirma que "desde el momento en que el lobo ha pasado a ser especie especialmente protegida, darle muerte está prohibido, y las excepciones a esta medida están tasadas y deben interpretarse restrictivamente".

Sin embargo, Ecologistas en Acción ha destacado en un comunicado que han pasado más de tres años desde que inició el recurso y "han sucedido hechos novedosos con posterioridad", como la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en marzo de 2025.

Al hilo, ha denunciado que el Gobierno cántabro "ha superado ya el número de muertes de lobo que había aprobado hace casi un año", sosteniendo que la especie "se encuentra en un estado de conservación favorable", y "justificando con ello la matanza de 41 lobos".

En este sentido, ha subrayado que la sentencia expone que "para valorar el estado de conservación de una especie, el enfoque exclusivamente local es insuficiente, dado que es preciso emplear una perspectiva más amplia que tenga en cuenta el estado de las poblaciones en todo el ámbito territorial en el que pueda influir la disminución de ejemplares. Es tal la importancia de esta valoración integral que el TJUE considera que las medidas de gestión de un Estado se coordinen con las que puedan adoptar otros estados miembros".

Finalmente, Ecologistas ha condenado que el cambio legislativo haya rebajado la protección del lobo en España y "el Gobierno de Cantabria haya aprovechado con urgencia esa ventana legal para matar a más de la mitad de ejemplares de lobo".