Suprimidos al menos 13 Cercanías este lunes en Cantabria y demoras en otros servicios

Archivo - Estación de tren de Cercanías de Cantabria - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece trenes de Cercanías Cantabria han sido suprimidos a lo largo de este lunes en diferentes líneas, que comunican Santander con Torrelavega, Reinosa y Astillero, y por diferentes motivos, como reajustes del servicio, mientras que limitaciones temporales de velocidad o averías en convoys han provocado demoras en la circulación.

El primero en cancelarse ha sido el que tenía la salida programada a las 8.00 horas de Santander a Torrelavega, por "reajuste del servicio", ha informado Renfe a los viajeros, mismo motivo por el que no han circulado el de las 8.14 entre Bárcena y Reinosa, el de las 8.52 en sentido inverso, y el de las 9.00 horas de Torrelavega a Santander.

Entre tanto, en la Línea C3 se registraban demoras entre Santander y Astillero por avería de un tren, y también entre Santander y Reinosa, por limitaciones temporales de velocidad.

También se han suprimido los Cercanías de las 9.57 horas entre Reinosa y Bárcena, de las 13.43 de Santander a Los Corrales, de las 14.39 en sentido contrario, de las 14.42 de nuevo de Santander a Los Corrales, y de las 14.15 entre Bárcena y Reinosa.

Y por la tarde, los previstos a las 17.35 horas de Santander a Renedo, a las 18.06 de esta última estación a la capital, a las 20.25 de Santander a Torrelavega, y a las 21.00 horas de Torrelavega a Santander.