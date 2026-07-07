El sur de Cantabria supera los 37 grados en una jornada de aviso amarillo por calor y tormentas

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SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sur de Cantabria supera este martes los 37 grados centígrados en una jornada en la que esta zona de la región, junto a Liébana, está en aviso amarillo (peligro bajo) por calor. También lo están por tormentas, al igual que el centro y el valle de Villaverde.

En concreto, el municipio de Valderredible es donde más ha subido el mercurio de los termómetros en lo que va de día, al registrar 37,9ºC en Polientes y 36,7ºC en Cubillo de Ebro. Le sigue Reinosa con un valor de 35,8ºC.

Y en varios puntos de la comarca lebaniega sobrepasan los 30 grados, como Camaleño (33,1ºC) y Tama, en Cillorigo de Liébana (31,2ºC), según datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

En el resto de la región, las temperaturas son más suaves, como en Los Tojos (28,8ºC), Villacarriedo (25,6ºC) y Torrelavega (23,5) en el interior; o Catro Urdiales (24,5ºC), el aeropuerto Seve Ballesteros (24,9ºC), San Vicente de la Barquera (23ºC) y Santander (22,2ºC) en el litoral. A nivel nacional, la máxima la da Carcaixent (Valencia) que llega a los 43,9 grados.

El nivel amarillo de alerta por altas temperaturas estará vigente hasta las 21.00 horas por máximas de 34ºC en Liébana y en la Cantabria del Ebro, donde se podrán alcanzar puntualmente los 37ºC en el extremo sur.

Además, estas dos zonas y el centro y el valle de Villaverde estarán en alerta hasta las 22.00 horas por tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo, sin descartar algún chubasco fuerte ocasional y disperso.

En este sentido, la delegación de la AEMET en Cantabria alerta en su red social 'X' del peligro de que los rayos generen incendios forestales en el interior de la comunidad.

Para la jornada de este miércoles, 8 de julio, no está previsto ningún aviso por fenómenos meteorológicos en Cantabria.