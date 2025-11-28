Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería se concentran en Valdecilla para exigir su reclasificación - USO

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), según los convocantes, se han concentrado este viernes a las puertas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla durante una jornada de huelga promovida por el sindicato USO con el objetivo de reclamar la actualización de su categoría profesional al Grupo C1.

La portavoz de la Plataforma Nacional del colectivo en Cantabria, Marta Barata Bara, ha explicado esta reivindicación histórica del colectivo, puesto que "la formación, funciones y responsabilidad de los TCAE están plenamente alineadas con el nivel C1 reconocido en Europa y por el propio EBEP".

Por su parte, el portavoz de USO del sector en Cantabria, José Vía Iglesias, manifestó que el sindicato, en coordinación con la Plataforma, prepara una batería de medidas para lograr este objetivo "irrenunciable" en los tres frentes, sindical, político y jurídico. Según afirmó, "llegaremos donde haga falta".

Durante la concentración se ha leído un manifiesto en el que el colectivo denuncia que, pese a contar con una formación que Europa y el EBEP sitúan en el nivel C1, continúan clasificados en el Grupo C2, una categoría que consideran obsoleta y alejada de la cualificación, funciones y responsabilidad reales que asumen en el sistema sanitario.

El manifiesto subraya que los TCAE constituyen "la base de los cuidados", desempeñando tareas esenciales en todas las unidades, turnos y servicios, y que su labor es imprescindible para garantizar la calidad asistencial. El texto destaca que llevan más de 30 años esperando una actualización que consideran justa, coherente con la normativa actual y alineada con el reconocimiento existente en otros países europeos.

Entre los argumentos expuestos, el colectivo señala que "su formación, funciones y nivel de responsabilidad justifican plenamente la reclasificación", e insiste en que la situación actual "no es justa ni digna". También reivindica mayor visibilidad y respeto profesional puesto que su trabajo "sostiene gran parte del funcionamiento diario de los servicios sanitarios".

Por otro lado, tanto USO como los representantes de la plataforma han criticado con dureza la designación "abusiva" de los servicios mínimos próximos al 100% decretados por el Gobierno.

La concentración ha concluido con un llamamiento a las administraciones para que den una respuesta inmediata a esta reivindicación histórica y procedan a su incorporación al Grupo C1.