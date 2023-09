Tellado: "Es mejor estar en la oposición defendiendo la Constitución que en el Gobierno vulnerando la democracia"

Buruaga dice que el PP no defraudará a la "mayoría social imparable", que es la "primera piedra" de un nuevo gobierno



SANTANDER, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Organización del partido, Miguel Tellado, ha defendido este jueves en Santander que "no todo vale para llegar al Gobierno" y que "es mejor estar en la oposición defendiendo la Constitución, que en el Gobierno vulnerando 40 años de tradición democrática".

Porque, ha asegurado, el Partido Popular no va a renunciar a ninguno de sus valores ni de los postulados que tienen en la Constitución.

Tellado se ha pronunciado así en la reunión de la Junta Directiva Autonómica del PP de Cantabria, que ha presidido la presidenta del PP y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y que ha abierto el popular en su sexta visita a la región en poco más de un año.

En el discurso con el que se ha iniciado la Directiva, Tellado ha puesto en valor el "éxito sin paliativos" e "histórico" del PP en este año electoral y el valor de la unión de esta formación, que ha ejemplificado en la persona de Buruaga, apuntando además que la "lección" que ha aprendido el PP en los últimos años es que "cuando se divide el voto del centro-derecha, quien gana es la izquierda, el PSOE".

En este sentido ha reconocido que aunque el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha "revertido" la tendencia electoral de los últimos once años en solo uno y el partido ha conseguido gran parte del poder territorial, "esperábamos más", una "mayoría suficiente" para gobernar, pero la fragmentación territorial "nos debilita" y el 23 de mayo se ha producido una movilización de la izquierda, además de que el PP ha llegado "exhausto" a los últimos comicios generales.

En cualquier caso, ha dicho, el PP ha ganado las elecciones y solo cuatro escaños han separado al PP de la mayoría suficiente para gobernar y Feijóo está "obligado" a presentarse a la investidura por los ocho millones de votos obtenidos y por mandato del Rey.

También ha advertido de la "amenaza" que se cierne sobre el futuro de España de la mano del presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, al que ha advertido que el PP no tolerará que traspase las "líneas rojas" que establece la Constitución. Y "ni la amnistía es constitucional ni un referéndum ilegal es posible".

Es por ello que el PP va a defender "la esencia" de la democracia porque "hoy está amenazada no solo por los partidos independentistas, sino por quien está en el Gobierno y quiere seguir estando a pesar de haber perdido las elecciones generales".

"Hoy nuestro partido tiene una misión más importante incluso que la que teníamos antes de las elecciones del 23 de julio. Y es verdad que queríamos un resultado mejor... Pero hoy más que nunca estamos obligados a prepararnos para lo peor: los intentos de Pedro Sánchez para seguir al frente del gobierno, hará todo lo que pueda y más".

Según Tellado, después de escuchar ayer al eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, Sánchez debería asumir que "no se puede negociar nada con un prófugo de la justicia y que es lamentable que una vicepresidenta del gobierno de España viaje a Bruselas para entrevistarse con un señor que abandonó el país en el maletero de un coche para escapar de la justicia". Porque "la gobernabilidad de nuestro país no se puede negociar a escondidas con gente que no respeta la más elemental separación de poderes en nuestro país".

BURUAGA

Por su parte, Buruaga ha expresado el apoyo "total" a Feijóo y su investidura y le ha agradecido que escuche "lo que Cantabria tiene que decir en lugar de acatar lo que unos pocos nos quieren imponer al resto".

La popular ha calificado como "indecente" que "un prófugo de la justicia tenga el poder de decidir quién es el presidente del Gobierno o ir de nuevo a elecciones", por lo que en su opinión, Sánchez "debe volver al diálogo entre los dos grandes partidos y cortar este disparate" porque "la gobernabilidad de España no puede depender de quienes quieren descuartizarla y tenemos que hacer todo lo que democráticamente esté a nuestro alcance para evitarlo".

Sin embargo, Sánchez "prefiere ser 'rehén de los independentistas' que acordar pactos de Estado con el Partido Popular", ha lamentado.

Y ha alertado que la negociación entre el líder socialista y los independentistas "no augura nada bueno" para Cantabria. Una Cantabria que ahora "no acepta tutelas ni injerencias, ni que le pongan obstáculos para competir en igualdad con otras comunidades, por lo que no permitirá privilegios de unos territorios frente a otros. Y ha advertido que la negociación entre Sánchez y los independentistas "no augura nada bueno" para Cantabria, "que no va a consentir que pisoteen sus derechos".

"Necesitamos que el rumbo de España no sea contrario al que hemos emprendido en Cantabria, donde no han pasado ni 100 días y ya se siente el cambio", ha asegurado.

"Aunque no salga una investidura a corto plazo, tenemos detrás una mayoría social imparable a la que no vamos a defraudar. Y esa será la primera piedra de un Gobierno en España que, más pronto que tarde, llegará", ha concluido Buruaga entre aplausos.