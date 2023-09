Teófila Martínez dice que La Pasiega es "fundamental" para el crecimiento del Puerto

Considera igualmente "fundamental" la terminal intermodal ferroviaria que además revertirá en un "rápido rendimiento" social



La presidenta de la Asociación Internacional para la colaboración entre Puertos y Ciudades (RETE) y de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, ha afirmado que el espacio logístico de La Pasiega, cuya primera piedra se ha puesto este martes, es "fundamental" para el crecimiento del Puerto de Santander en los próximos años.

Al tiempo, ha considerado que la inversión para la terminal intermodal ferroviaria, que aún no ha confirmado Adif, es igualmente "fundamental" para el crecimiento económico regional y supondrá un "rápido rendimiento" para la sociedad en su conjunto.

Martínez, que ha participado en la Semana Portuaria organizada por la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) y la Autoridad Portuaria de Santander, se ha pronunciado así a preguntas de la prensa en el día que comienzan las obras del área logística del Llano de la Pasiega (Piélagos), por importe de más de 40 millones de euros y con un plazo previsto de ejecución de 30 meses.

A través de este proyecto Cantabria se verá dotada de una plataforma logística intermodal e interregional, con terminal intermodal ferroviaria y en estrecha relación con la Autoridad Portuaria. La Pasiega será la principal plataforma logística de Cantabria, ubicada en el corredor Santander-Torrelavega, y dotada de conexiones portuarias, ferroviarias y viarias.

La presidenta del RETE destacado que los puertos siempre han sido vía de entrada del progreso en las sociedades y se han convertido en el elemento dinamizador de la economía moderna, a cuyo alrededor han crecido ciudades y territorios de manera que actualmente es necesario buscar espacios logísticos "a 20, a 25 a 70 kilómetros", donde poder desarrollar esta tarea y de forma más eficiente.

Martínez, que ha afirmado que la falta de espacio afecta a la mayoría de los puertos españoles, ha defendido la necesidad de estos espacios logísticos dada la carestía del suelo portuario por escaso y con el fin de lograr la integración puerto-ciudad.

Por ello, la presidenta del RETE cree que El Llano de La Paisega es "fundamental para el crecimiento de Puerto Santander en los próximos años". "Esos espacios logísticos son fundamentales para el movimiento de mercancías en nuestros puertos", ha reiterado.

Cuestionada por el hecho de que Adif no haya confirmado aún si construirá una terminal intermodal ferroviaria, Martínez ha subrayado que todas las inversiones en ferrocarriles son "fundamentales" porque "no podemos hablar de crecimiento económico si no estamos bien conectados, si las infraestructuras no cumplen ese papel importantísimo en el movimiento de las personas o de las mercancías".

Además, ha asegurado que son inversiones que, una vez que se construyen, "rápidamente dan unos rendimientos, ya no a Adif sino a la sociedad en su conjunto, a las empresas, a los municipios, a las regiones, a los territorios, que tienen un valor incalculable".

Por tanto, ha subrayado, "no se puede medir lo cuesta una infraestructura por lo que te cuesta ahora, sino por lo que deja a la sociedad de ganar a lo largo de los años".

PUERTO DE SANTANDER

Por otra parte, Martínez ha destacado la necesidad de que la sociedad entienda la importancia de la integración puerto ciudad "a todos los niveles", no solo físico, y ha puesto como ejemplo a Santander, tanto desde el punto de vista de la integración urbanística como social, económica y cultural, mientras otras ciudades de su mismo tamaño no la han alcanzado.

"La sociedad de Santander ha entendido rápidamente, desde hace muchos años, la importancia de esa integración pero en otras ciudades no es lo mismo y hay que trabajar mucho para que la sociedad en general pueda beneficiarse de esa integración", que ya no se refiere solo a la ciudad sino con el territorio.

"Ya no podemos hablar en la bahía de Santander, de algo que afecte a la ciudad y a su puerto, que no afecte también a otros municipios de la Bahía y de la provincia, porque forma parte de los movimientos portuarios, pero también de la logística", ha dicho.

Para Martínez, en el caso de Santander, la integración ha ido en beneficio de la ciudad, pero también del puerto, y ahora es necesario trasladar a los ciudadanos la importancia de abrir nuevas vías de comunicación con los espacios logísticos, "imprescindibles para el crecimiento de la actividad portuaria, para que los puertos sean eficientes, para que no necesiten espacio tan cerca ciudades, sino que puedan disponer de espacios como el de La Pasiega dentro de unos años".

"Espero que el puerto de Santander siga creciendo, siga mejorando su eficiencia", ha confiado Martínez, que ha subrayado que los puertos no se miden por el tamaño sino por su capacidad de ser eficientes y eficaces en la gestión del movimiento de mercancías.

En su opinión, en la integración puerto-ciudad no puede haber ni perdedores ni vencedores, sino que es "muy importante que todo el mundo gane". Y tiene que ser una integración a través de las nuevas tecnologías, para que se puedan concitar los beneficios de ciudades inteligentes y de puertos inteligentes.