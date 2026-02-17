El TJSC desestima el recurso de seis empleadas de la SRECD que pedían que se las reconociera como fijas

Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por seis empleadas de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD), todas ellas con categoría de Técnicos Superiores en Educación Infantil, que pedían que se reconociera su condición de trabajadoras fijas o, en su defecto, indefinidas no fijas.

Las empleadas alegaban que existía fraude de ley en la contratación temporal, por tener la empresa necesidades permanentes de mano de obra. Sin embargo, la Sala de lo Social del TSJC ha rechazado esta pretensión y ha ratificado la sentencia de instancia dictada el 28 de octubre de 2025 por el Juzgado de lo Social número 3.

Éste ya desestimó la demanda íntegramente y señaló que "no existe un fraude de ley en las contrataciones, ya que las actoras forman parte de una bolsa de empleo y son convocadas por la demandada cuando surgen necesidades de titulares por vacaciones, permisos, etcétera".

Ahora, es el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, dado a conocer por el Gobierno de Cantabria, el que vuelve a desestimar el recurso en su integridad, confirmando la sentencia recurrida por las demandantes.

La dirección de la Sociedad Regional de Educación, dependiente del Ejecutivo regional, ha mostrado su satisfacción por el resultado del proceso judicial y ha defendido que ha obrado "en todo momento cumpliendo la legalidad y basándose tanto en los informes de Asesoría Jurídica como en las indicaciones recibidas por parte del Servicio Cántabro de Empleo, que avalaban la legalidad de estos contratos".

Asimismo, la SRECD ha pedido "responsabilidad" a las organizaciones sindicales que "alentaron un proceso como éste, sin base jurídica, tal y como ha quedado acreditado por ambas sentencias. Es una pena que se haya querido trasladar una imagen negativa de esta Sociedad Regional de Educación y nos felicitamos porque la justicia nos ha dado la razón", ha sentenciado.