Toda la plantilla de TYCSA vuelve a secundar la segunda jornada de huelga por los accidentes y la precariedad

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toda la plantilla de Global Special Steel Products (TYCSA) ha secundado este martes la segunda jornada de huelga convocada en la fábrica de Nueva Montaña ante el "aumento" de los accidentes de trabajo y la precariedad laboral.

El paro ha arrancado a las 14.00 y se prologará hasta las 6.00 horas del miércoles en la planta cántabra, que pertenece al grupo empresarial de GSW y cuenta con una plantilla de unos 150 trabajadores.

Ambas jornadas de paro han contado con un 100% de seguimiento en producción -el personal técnico quedó excluido del segundo día de huelga-, según ha informado CCOO, que integra el comité de empresa de la planta cántabra junto con los sindicatos UGT-FICA y USO.