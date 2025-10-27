Todos los grupos rechazan las rebajas fiscales vinculadas a la vivienda propuestas por Vox

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

PP, PRC y PSOE han rechazado en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley (PNL) de Vox que recogía la reducción de impuestos sobre la compra, construcción y transmisión de la primera vivienda para facilitar el acceso.

Mientras que el diputado no adscrito Cristóbal Palacio se ha abstenido en esta propuesta, todos los grupos de la Cámara han votado en contra señalando que las medidas que plantea "no son ni realistas ni efectivas", ante lo que Vox ha lamentado haberse quedado "solo" con una rebaja fiscal que permitiría a los cántabros comprar una casa "un 30% más barata en mitad de la actual emergencia habitacional sin precedentes".

Para revertir la situación, la iniciativa rechazada solicitaba tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Cantabria una batería de medidas fiscales centradas en la eliminación de trabas y la reducción de la presión impositiva.

Entre ellas, suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio para acceder a la primera vivienda, recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF, reducir el tipo general del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al mínimo legal, bonificar el 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de la vivienda habitual y aplicar una bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en todos los grados hasta su derogación estatal.

El diputado de Vox Armando Blanco ha señalado que "las administraciones han abandonado su obligación de garantizar el derecho a una vivienda digna, dedicándose a hacer negocio con un bien de primera necesidad para los españoles".

Ha lamentado que la negativa de PP y PRC demuestra que, "pese a las quejas públicas sobre la presión fiscal del Gobierno central, no están dispuestos a aliviar la carga de los ciudadanos cuando se trata de la compra de una vivienda".

Además, Blanco ha afirmado que "las políticas fiscales en materia de vivienda de PP y PSOE son prácticamente las mismas". "El PP ha cambiado, ya no defiende lo que defendía y es tan socialista como Pedro Sánchez", ha sentenciado.

Mientras, los 'populares' han opinado que las propuestas de la PNL "no son ni realistas ni efectivas", como ha dicho el diputado Juan José Alonso. Además, ha llamado a mostrar su interés en resolver el problema del acceso a la vivienda aportando propuestas y apoyando la Ley de Vivienda que tramita el Gobierno regional, que ve "necesaria y urgente frente a las nefastas políticas de Sánchez".

Además, tanto PP como PSOE han criticado que Vox haya citado la inmigración como uno de los motivos que agravan la crisis de vivienda, ya que el grupo ha señalado que "fronteras seguras también son pisos asequibles", y ha puesto como ejemplo que Canadá ha limitado la inmigración porque "no tenían casas suficientes para acoger a todos".

"Tener que recurrir a este tipo de referencias tan desafortunadas para explicar un problema tan complejo como el que estamos experimentando en el ámbito de la vivienda, dice muy poco de un partido que supongo aspira algún día a gobernar", ha opinado Alonso, al tiempo que la diputada socialista Norak Cruz ha apuntado que, según el Consejo General de Notarios, en el primer semestre del 2025 la nacionalidad que lideró la compra y venta de las transacciones de viviendas en España fue la británica. "Me temo que ese no es el inmigrante que el Grupo Vox tiene en la cabeza", ha apostillado.

Finalmente, desde el PRC Javier López Estrada ha señalado que "si a cualquier ciudadano le preguntamos si está de acuerdo en bajar los impuestos, probablemente nos diría que sí", pero "si profundizásemos en el debate y le dijésemos cuáles serían las consecuencias de que él no pagase los impuestos, obviamente nos diría que no".