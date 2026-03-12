Torrelavega acogerá en junio la primera edición de los Barça Academy Camps Cantabria

TORRELAVEGA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega será sede del 22 al 26 de junio de la primera edición de los Barça Academy Camps Cantabria, un proyecto dirigido a niños de 6 a 17 años dentro del programa formativo oficial del FC Barcelona, que se celebrará en los campos de fútbol de Santa Ana.

Durante cinco días, los participantes trabajarán con entrenadores oficiales del conjunto blaugrana, que aplicarán la metodología formativa del club en sesiones orientadas a la mejora técnica, la comprensión del juego y la transmisión de valores asociados al deporte.

El campus contará con 150 plazas y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de mayo.

Durante las jornadas, en horario de 9.00 a 17.00 horas, los participantes desarrollarán entrenamientos diarios, además de convivir en un entorno formativo centrado en el aprendizaje, la diversión y los valores del deporte.

Entre los participantes se seleccionará un niño y una niña para entrenar durante una semana en la Barça Escola, en las instalaciones del club en la ciudad condal.

Además, los participantes optarán a formar parte de una selección del norte de España -con jugadores de Cantabria, Asturias y Galicia- que podría participar en la Barça Academy World Cup de 2027, un torneo internacional que reúne a academias del club de más de 50 países.

La iniciativa ha sido presentada este jueves por el alcalde, Javier López Estrada; el concejal de Deportes, Nacho González; Adrián Matamoros Rodríguez, manager internacional del FC Barcelona; y Pablo Castro, director de Sport4Me, partner oficial del club catalán y organizador del proyecto.

En el acto también ha estado presente Borja Rubio, organizador del Torneo San Bernabé, que ha colaborado en el desarrollo del campus en Cantabria.

López Estrada ha mostrado su satisfacción del Ayuntamiento por acoger en la ciudad una iniciativa de carácter internacional vinculada al FC Barcelona, y ha destacado la oportunidad que supone para los jóvenes deportistas de la comarca y de toda Cantabria. Además, ha confiado en que el proyecto tenga continuidad.

Por su parte, Castro ha explicado que el proyecto pretende ir más allá de un campus de verano tradicional, ya que enseñará a los participantes a "entender el fútbol". También ha destacando que los entrenadores del club viajarán desde Barcelona para trabajar durante cinco días con los jóvenes siguiendo la metodología oficial del equipo.

En la misma línea se ha manifestado Adrián Matamoros, quien se ha referido a la oportunidad que da este proyecto de acercar la experiencia del club a jóvenes que "no tienen la oportunidad de vivirla de cerca". "Es una oportunidad de oro para vivir durante cinco días una experiencia 100% Barça".

Para información e inscripciones se puede contactar a través de los teléfonos 635 222 910 y 655 998 568, info@barcaacademycampscantabria.com y campscantabria.barcaacademy.com.