Torrelavega acogerá el este sábado la Feria de Restauración y Obradores Sin Gluten de Cantabria

El concejal de Participación Ciudadana, Borja Sainz, presenta el cartel de la Feria de Restauración y Obradores Sin Gluten de Cantabria. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa 10 de Torrelavega acogerá el 12 de septiembre la quinta edición de la Feria de Restauración y Obradores Sin Gluten de Cantabria.

En un comunicado, el Consistorio torrelaveguense ha informado de que el evento, organizado por la Asociación de Celíacos de Cantabria (ACECAN), se desarrollará entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Así, ha subrayado que el objetivo de la feria es convertirse en un punto de encuentro para las personas celíacas y sus familias, así como en un espacio abierto a toda la ciudadanía para conocer mejor esta enfermedad y las dificultades que afrontan quienes deben mantener una dieta estricta sin gluten durante toda su vida.

La feria contará con una zona de venta de productos y picoteo sin gluten, además de una terraza en la que los asistentes podrán consumir los productos y platos adquiridos y tomar alguna bebida ofrecida por la organización.

El programa incluye también una cata de panes sin gluten, talleres infantiles y un taller de elaboración de masas sin gluten en freidora de aire.

Como novedad, durante la jornada se presentará La Tortilluca, la primera foodtruck 100% sin gluten asesorada por ACECAN, que iniciará su actividad en esta feria.

Además, entre los contenidos destacados de esta quinta edición figura la presentación de las novedades del "Protocolo para el Diagnóstico Precoz de la Enfermedad Celíaca".

Y es que, ACECAN ha reclamado que este protocolo sea conocido y aplicado adecuadamente por los profesionales sanitarios, con el objetivo de evitar retrasos en el diagnóstico y mejorar la atención a las personas afectadas.

El concejal de Participación Ciudadana, Borja Sainz, ha animado a la ciudadanía a participar en esta jornada y ha destacado la importancia de apoyar y visibilizar las reivindicaciones de las personas celíacas y sus familias.