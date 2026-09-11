Torrelavega contará con un aula informatizada para los exámenes teóricos de conducir

Archivo - Aula para exámenes teóricos - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN - Archivo

TORRELAVEGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega y la Jefatura Central de Tráfico ultiman la firma de un convenio que conllevará la implantación de un aula informatizada con la que realizar los exámenes teóricos del permiso de conducir.

El acuerdo, que deberá pasar antes por una Comisión de Hacienda el 17 de septiembre y ser después ratificado por el Pleno, permitirá que la ciudad siga contando con este servicio y evitar el desplazamiento de los aspirantes de la comarca a Santander.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha explicado que la adaptación de los exámenes teóricos al nuevo sistema informatizado hace necesario tener un aula específicamente acondicionada y dotada de los medios tecnológicos requeridos por la Dirección General de Tráfico.

Torrelavega, que ha recordado el edil colabora desde hace años con la DGT mediante la puesta a disposición de instalaciones para la celebración de las pruebas teóricas y prácticas del permiso de conducir, seguirá siendo la sede para las zonas occidental y sur de la región.

Pérez Noriega ha destacado que, junto a Santander y Laredo, la ciudad es uno de los puntos de referencia para poder hacer los exámenes teóricos de Tráfico en Cantabria.

UN AULA ADAPTADA A LOS NUEVOS EXÁMENES.

El convenio establece que el Ayuntamiento dispondrá de un plazo máximo de 12 meses desde su firma para seleccionar y acondicionar el espacio que albergará el aula. El emplazamiento definitivo se dará a conocer posteriormente.

Las instalaciones deberán cumplir una serie de requisitos de accesibilidad para personas con movilidad reducida, climatización, aseos accesibles y las condiciones de conectividad necesarias para el desarrollo de los exámenes.

El aula estará equipada con terminales informáticos "todo en uno" con pantalla táctil, destinados a los aspirantes, además del equipo correspondiente al gestor de las pruebas.

El convenio contempla una inversión inicial de 60.000 euros para la adquisición del equipamiento informático, además de un gasto corriente anual estimado de 540 euros para limpieza y consumo eléctrico.

Los exámenes se llevarán a cabo una vez al mes, aunque esta frecuencia podrá revisarse, mediante un acuerdo entre ambas administraciones y en función de la demanda.

La DGT facilitará también el asesoramiento técnico e informático necesario y comunicará con antelación al Ayuntamiento el calendario con las fechas y horarios de celebración de los exámenes.