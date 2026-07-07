Torrelavega instalará una pantalla gigante para ver el partido de España en los cuartos de final del Mundial - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega instalará este viernes, 10 de julio, una pantalla gigante en la plaza Baldomero Iglesias para seguir en directo el partido de cuartos de final del Mundial que enfrentará a las selecciones de España y Bélgica, a partir de las 21.00 horas.

La programación comenzará a las 20.00 horas, una hora antes del inicio del encuentro, con diferentes actividades dirigidas a todos los públicos. Así, habrá animación, música, pintacaras, sorteos y otras propuestas para crear ambiente en la plaza.

El concejal de Deportes, Nacho González, ha explicado en nota de prensa que la iniciativa pretende "ofrecer un espacio de encuentro para que la afición pueda vivir de forma conjunta una cita histórica para la Selección Española, fomentando además el ocio y la dinamización en el centro de la ciudad".

Desde el Ayuntamiento se invita a vecinos y visitantes a acercarse a la plaza, participar en las actividades programadas y "animar juntos a la Selección Española en su camino en el Mundial".