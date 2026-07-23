Torrelavega organiza el día 28 una salida nocturna a La Viesca para conocer su fauna

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa Torrelavega Conexión Natural ha organizado una salida nocturna al parque de La Viesca el martes 28 de julio con el objetivo de acercar a la ciudadanía a la riqueza natural de este espacio y poner en valor su biodiversidad, especialmente su fauna.

La actividad, de carácter gratuito, tendrá lugar entre las 21.00 y las 24.00 horas, con punto de encuentro en el aparcamiento del parque de La Viesca.

Durante el recorrido, los participantes podrán conocer de primera mano la fauna asociada al entorno nocturno, como anfibios, aves nocturnas y murciélagos, así como descubrir algunos de los valores ambientales de uno de los espacios naturales más singulares del municipio.

La concejala de Medio Ambiente, Patricia Portilla, ha subrayado la importancia de seguir impulsando este tipo de iniciativas para "acercar a la ciudadanía a nuestro patrimonio natural y fomentar una mayor conciencia ambiental sobre espacios tan valiosos como La Viesca".

Asimismo, ha destacado que "Torrelavega Conexión Natural sigue siendo una apuesta por la educación ambiental, la divulgación y la puesta en valor de nuestro entorno, con propuestas accesibles y pensadas para todos los públicos".

Desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de promover iniciativas de educación y divulgación ambiental que contribuyan a reforzar el conocimiento, el respeto y la conservación del patrimonio natural de Torrelavega.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del formulario habilitado para la actividad. Para más información, está disponible el teléfono 674 318 927.