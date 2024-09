Un total de 186 jóvenes han participado en el programa 'Verano Teenager' de Santander

La iniciativa fue valorada "positivamente" entre los asistentes, de los que el 92 por ciento lo recomendaría a sus amigos



El programa 'Verano Teenager' del Ayuntamiento de Santander, que durante los meses de julio y agosto ofreció un total de siete campamentos urbanos dirigidos a promover el ocio alternativo y saludable entre los adolescentes durante las vacaciones, alcanzó los 186 participantes, con una media de edad de 13,5 años.

La iniciativa fue valorada "positivamente" entre los asistentes, de los que el 92 por ciento lo recomendaría a sus amigos.

En nota de prensa, la concejala de Educación y Juventud, Noemí Méndez, ha destacado el "éxito" que un verano más ha tenido esta propuesta y ha hecho un balance positivo del proyecto, en base a las encuestas realizadas a los propios usuarios y a sus familias.

Méndez ha puesto en valor la vertiente socializadora del programa, que permite a los jóvenes "conocer gente y hacer amistades mientras disfrutan", y ha recordado que se desarrollaron siete tipos de campamentos, entre el 8 de julio y hasta el 23 de agosto, de lunes a viernes, en horario de mañana.

"Como complemento a la oferta habitual que ofrece el Espacio Joven y La Noche es Joven durante todo el curso, hemos ofrecido actividades también muy atractivas y originales, más adaptadas al periodo estival", ha señalado la edil.

En concreto, ha detallado que se ha prestado especial atención a la oferta de actividades, con campus "muy atractivos y accesibles económicamente", con un precio público establecido de 25 euros.

A lo largo de cada semana, los jóvenes han podido familiarizarse con actividades lúdicas, preferentemente al aire libre, como gymkanas, juegos de escape, robótica, actividades acuáticas y deportivas, juegos en las playas, senderismo, excursiones con bicis eléctricas, talleres de expresión artística, y otras actividades relacionadas con el medio ambiente o tecnológicas, todo ello junto a monitores especializados.

La gestión de estas actividades se realizó a través de siete empresas diferentes, lo que ha permitido a la Concejalía y Espacio Joven "diversificar la oferta".

VALORACIÓN DEL PROGRAMA

Por otra parte, según ha asegurado Méndez, el nivel de satisfacción del programa "ha vuelto a ser muy elevado". En este sentido, la mayoría de los asistentes han valorado las actividades de una manera "muy satisfactoria" y han pedido que el proyecto se siga repitiendo en años posteriores y ampliando la oferta de actividades.

Al respecto, la valoración media sobre 10 ha alcanzado los 8,5 puntos y casi un 92% recomendaría la experiencia a sus amigos. En cuanto a la consecución de las expectativas previas, el 68,1% valoró la experiencia como "mejor de lo que me esperaba"; mientras que un 25,2% "como me esperaba" y un 6,7% no logró satisfacer sus expectativas y les resultó "peor de lo que me esperaba".

En referencia a la gestión, lo más destacado por los usuarios son los monitores (con una media de 8,7), seguido del ambiente que se generó durante los campus (8,5) y los equipamientos y materiales utilizados (8,5).

Según la procedencia y asistencia, un 91,7% de los participantes viven en Santander y el 8,3% estudian en la capital, aunque proceden de otros municipios. Asimismo, el 36,2% de los asistentes acudió al taller solo, mientras que un 32% lo hizo acompañado de un amigo y el 31,8% de varios.

Por otra parte, las encuestas de valoración realizadas a los padres de los usuarios arrojaron una valoración "aún superior" que la de los participantes, con una media de 9,5 sobre 10, y el 99% afirmó que volvería a apuntar a sus hijos a las actividades en los próximos años.