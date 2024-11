Un total de 27 comercios locales desfilarán el día 16 en Cros dentro de la iniciativa 'Camargo Escaparate'

El objetivo del Ayuntamiento es convertir el municipio en "referente comercial de Cantabria"

CAMARGO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 comercios que desarrollan su labor en el municipio desfilarán el día 16, a partir de las 19.00 horas en la bolera ubicada en el Parque de Cros, en Maliaño, dentro de la iniciativa 'Camargo Escaparate'.

El alcalde, Diego Movellán, ha dado a conocer el contenido del evento junto a la concejala y el coordinador de Comercio, Laura Ara y Juan Ramírez, respectivamente; la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Camargo (ACEARCA), Blanca Saro y Gloria Rueda, directora de la academia de danza que lleva su nombre y coordinadora de 'Camargo Escaparate'.

"El objetivo del Ayuntamiento es convertir a Camargo en referente comercial de Cantabria", ha afirmado el regidor, que ha explicado que este desfile tiene por objeto "apoyar" y "dar visibilidad" a la "amplia variedad de opciones de compra" que existen en los ocho pueblos del Valle.

"Nace una nueva propuesta y lo hace con la vocación de crecer en las siguientes ediciones hasta convertirse en la cita más ambiciosa con el comercio y el entretenimiento como protagonistas", ha sostenido el alcalde, que se ha mostrado convencido de que el municipio "puede llegar a ser epicentro comercial" en Cantabria, porque "tenemos todos los ingredientes para conseguirlo" e iniciativas como 'Camargo Escaparate' "son un buen primer paso".

Con todo, en su opinión, hay "grandes asignaturas pendientes" para hacer del comercio de Camargo un referente a nivel regional, como la creación de más plazas de aparcamiento y la mejora de la iluminación de las calles, además de la ampliación de acerados para ganar espacios para el peatón. "Sobre todo, tenemos que centrarnos en dar ventajas competitivas al comercio local frente a las grandes superficies", ha reseñado Movellán, "para que sea fácil venir a comprar a Camargo".

Movellán se ha referido al "papel impulsor" en esta iniciativa de los comerciantes de ACEARCA, cuya presidenta ha hecho hincapié en que se trata de una propuesta "innovadora" para un sector "muy necesario, que trabaja a pie de calle".

Saro ha apuntado que el municipio recibe "a mucha gente de municipios colindantes, pero también a compradores que nos visitan desde Reinosa o Colindres", y ha avanzado que en el desfile se presentarán "servicios que todo el mundo demanda", por lo que se ha mostrado segura de que "va a ser un éxito".

Por su parte, la coordinadora del evento ha insistido en la "originalidad" de esta propuesta, en la que "vamos a sacar a todos los comercios", por lo que "no solo se va a subir a la pasarela, a través de performance, ropa o calzado, sino que veremos productos tan diferentes como una impresora". "Va a ser un evento pionero y queremos convocar a todos los camargueses y cántabros a disfrutar del mismo", ha declarado Rueda.

Con acceso libre hasta completarse el aforo de 1.300 plazas, este evento cuenta con la participación de UP Digital, Mora Floristas, Peluqeuría Unisex Neme Carrera, Brush Peluqueros, Peluquería Aly's, Cachorros Ropa Infantil By Mayte Martínez, Lanas Marisa, D&A By Mónica, PreppyModa, Belén Cruz Moda, Calzados MCP, Perfumería Java Blue, Esmas Moda Unisex, Intersport Grada, Glu Sport, Lencería Nayda, Moda Íntima Juana Rebolledo, Centro Óptico Camargo, Bicis y Trofeos Castañera, Librería El Crucero, Frutas Loli, Educación Canina Bybaop, 2.Cero Moda, Obrador Artesano El Lambión, Avanza Espacio de Salud, Panadería Parte y Orocash Compraventa de Joyas.