Un total de 69 jóvenes músicos de 30 nacionalidades participarán en el Encuentro de Música y Academia 2024

SANTANDER, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un 69 jóvenes músicos de 30 nacionalidades participarán en el Encuentro de Música y Academia 2024 que se celebrará en julio para participar en lecciones magistrales con artistas invitados y ofrecer con ellos 50 conciertos en Santander y otras localidades de Cantabria.

Este año, el Encuentro conmemorará el 175 aniversario del fallecimiento del compositor polaco Frédéric Chopin, y se entregará la medalla de la Fundación Albéniz a la profesora Márta Gulyás en un acto el 20 de julio en el Palacio de Festivales.

Música y Academia tendrá como director invitado a Andrés Orozco Estrada (Orquesta Sinfónica del Encuentro) y al maestro Péter Csaba, (Ensemble de Encuentro y Orquesta de Cámara del Encuentro).

Según ha informado la organización, los artistas invitados en esta ocasión son Zakhar Bron y Mihaela Martin (violín), Isabel Charisius (viola), Frans Helmerson (violonchelo), Patrick Gallois (flauta), Alexei Ogrintchouk (oboe), Calogero Palermo (clarinete), Eberhard Marschall (fagot), Szabolcs Zempléni (trompa), Ralf Gothóni y Márta Gulyás (piano) y Péter Fried (canto).

Entre los conciertos especiales figura el de inauguración, con la Orquesta Sinfónica del Encuentro, dirigida por Andrés Orozco (7 julio); el concierto con la Orquesta Sinfónica del Encuentro en el Auditorio Forum Evolución de Burgos (8 de julio); y los tres conciertos en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo dentro del ciclo Los Lunes Clásicos (8, 15 y 22 julio).

También, el concierto en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira (9 julio); en la Iglesia de Santa Lucía de Santander con Patrick Gallois (14 de julio); por el Centenario de Telefónica en la Iglesia de Santa María de Laredo con el profesor Calogero Palermo (14 de julio); el 'Chopin evening', en conmemoración del 175 aniversario del fallecimiento del compositor, en el Palacio de Festivales (21 de julio); y en la Iglesia del Seminario Mayor de Comillas (12 y 24 julio).

La clausura el Encuentro, el 26 de julio, correrá a cargo de la Orquesta de Cámara del Encuentro, con el director Péter Csaba. Se interpreta ¡La oración del torero' de Turina y la Sinfonía núm. 1 de Bizet.

Las escuelas asociadas al Encuentro son la Hochschule für Musik Akademie Basel (Basilea); Hochschule für Musik Hanns Eisler y Universität der Künste (Berlín); Erasmushogeschool Koninklijk Conservatorium Brussel (Bruselas); Ferenc Liszt Academy of Music (Budapest); Sibelius Academy (Helsinki); y la Royal Academy of Music, Royal College of Music y Guildhall School of Music and Drama (Londres).

También el Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid y Escuela Superior de Música Reina Sofía (Madrid); Royal Northern College of Music (Manchester); Hochshule für Musik und Theater München (Múnich); Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (París); y Queen Elisabeth Music Chapel (Waterloo).