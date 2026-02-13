Transportes activa 693 quitanieves ante las nevadas este fin de semana en Cantabria, Asturias, CyL y Cataluña

Archivo - Máquina quitanieves. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

SANTANDER, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado un dispositivo con 693 equipos quitanieves y 130.835 toneladas de fundentes para hacer frente a las nevadas previstas los días 13 y 14 de febrer oen Cantabria, Asturias, Castilla y León y Cataluña.

Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido para el viernes 13 y el sábado 14 un boletín de aviso por nevadas de nivel naranja en Cantabria, Asturias y Castilla y León. Además, se ha emitido el sábado 14 otro boletín de aviso por nevadas de nivel naranja en Cataluña.

Así, el Ministerio llama a la prudencia y a extremar las medidas de precaución al circular por carretera, y recomienda consultar la información y recomendaciones contenidas en las cuentas de X del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la AMET o la DGT.

El Plan de Vialidad Invernal del Ministerio persigue mantener las carreteras de la Red del Estado "en las mejores condiciones posibles de confortabilidad y seguridad" cuando se ven afectadas por problemas de nieve o hielo durante la época invernal.