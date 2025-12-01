Tres heridos al volcar una furgoneta en la A-8 a la altura de Bárcena de Cicero

Furgoneta accidentada en la que viajaban los tres heridos - 112 CANTABRIA

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas resultaron heridas el domingo en un accidente ocurrido en la Autovía del Cantábrico (A-8), a su paso por Bárcena de Cicero, tras volcar la furgoneta en la que viajaban.

El accidente ocurrió a la altura del punto kilómetrico 177 y uno de los heridos tuvo que ser excarcelado por los Bomberos del Gobierno de Cantabria.

Los tres heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

En el operativo también participó la Guardia Civil, ha informado en redes sociales el 112.