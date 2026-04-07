El TSJC anula pliegos del Gobierno para adjudicar la rehabilitación del convento de Las Clarisas

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SANTANDER, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha anulado pliegos de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno regional para contratos de las obras de rehabilitación del edificio del antiguo convento de Las Clarisas, ubicado en la calle Alta de Santander, adjudicadas en 2022 y ya finalizadas.

De este modo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC da la razón a los aparejadores cántabros en su conflicto con el Ejecutivo autonómico al estimar íntegramente la demanda del Colegio de la Arquitectura Técnica de la comunidad contra una resolución de la Consejería, también competente en Seguridad y Simplificación Administrativa y de la que depende el inmueble en cuestión, por la que hace dos años rechazó el recurso de los arquitectos técnicos contra los pliegos publicados dos meses antes, en enero de 2024.

Ahora, en una sentencia dictada recientemente, difundida este martes y consultada por Europa Press, el tribunal anula el pliego de prescripciones administrativas y de prescripciones técnicas particulares reguladoras del procedimiento de adjudicación del contrato para el servicio de asistencia técnica de la dirección facultativa y coordinación en materia de seguridad y salud de las obras de conservación a realizar en el inmueble.

En concreto, el fallo judicial anula el pliego de prescripciones administrativas porque no contempla la división en lotes de la dirección facultativa y ordena establecerlo en dos individualizados: uno relativo a la dirección de obra -que corresponde ejecutar a un arquitecto- y otro relacionado con la dirección de ejecución material -un cometido propio del aparejador-.

Y con motivo de este pleito, en el que el Colegio de Ingenieros Técnicos ha sido codemandado, se anula el pliego de prescripciones administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas porque permite y faculta la concurrencia de profesionales de la ingeniería y de la ingeniería técnica en la coordinación de seguridad y salud de la obra, y se establece que dicha función quede limitada en los pliegos a profesionales de la arquitectura (arquitectos y aparejadores).

La sentencia, contra la que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, impone la costas a la administración, hasta un límite de 1.500 euros.

VALORACIÓN

El presidente del Colegio de la Arquitectura Técnica de Cantabria, José Manuel González, ha expresado su satisfacción por esta resolución y ha valorado "muy positivamente" que declare la nulidad del pliego de prescripciones administrativas por las dos cuestiones planteadas.

"El TSJC nos da la razón y reconoce en ambos planteamientos el ejercicio de nuestras funciones específicas", ha destacado en un comunicado, en el que ha lamentado que la sentencia "llega un poco tarde", toda vez que las obras de rehabilitación del antiguo convento de Las Clarisas ya han concluido.

No obstante, cree que este fallo "podrá evitar futuros pleitos ante procedimientos similares". "Confiamos en que esta decisión judicial nos permita no tener que presentar nuevos recursos", ha concluido.