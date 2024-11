La UC abre el plazo para presentar candidaturas a las elecciones a rector

Mario Mañana, primer aspirante en registrar su candidatura

La Universidad de Cantabria (UC) ha abierto este lunes el plazo para presentar candidaturas a rector de cara a las elecciones que se celebrarán el 14 de enero de 2025.

El plazo permanecerá abierto hasta las 17.00 horas del 2 de diciembre, y las candidaturas deben presentarse en la Oficina de Registro de la UC (Pabellón de Gobierno) o a través de la sede electrónica.

Además, la Junta Electoral ha publicado el censo definitivo y ha aceptado la abstención a la presidencia de la misma de la secretaria general, Silvia Tamayo --que forma parte de una de las candidaturas--, con lo que a partir de ahora asume el cargo el presidente suplente, Ernesto Anabitarte.

El catedrático de Ingeniería Eléctrica Mario Mañana Canteli ha sido el primero que ha presentado oficialmente su candidatura a rector esta mañana.

Mañana es ingeniero técnico en Sistemas Electrónicos por la Universidad de Alcalá de Henares (Premio Fin de Carrera del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación) e ingeniero de Telecomunicación (Premio Extraordinario Fin de Carrera) y doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Cantabria. Ha cursado un Diploma de Posgrado en Política y Gestión Universitarias en la Universidad de Jaén y la Universidad Internacional de Andalucía.

Se incorporó como profesor al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética en 1998, donde es catedrático de Universidad en el área de Ingeniería Eléctrica. Su actividad docente está ligada a esta área y se desarrolla en la Escuela Técnica Superior (ETS) de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, tanto en titulaciones de grado y máster relacionadas con la Ingeniería Industrial, como con la Ingeniería de Telecomunicación, así como en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía, en el Máster de Formación Permanente en Energías Renovables y Gestión Energética.

Imparte docencia también en el programa Senior y colabora con el Máster interuniversitario (UC-UIMP) en Data Science, y con el Máster Internacional de Formación Permanente UC-UIMP en Tecnología, Rehabilitación y Gestión de la Edificación.

Ha participado como profesor en el Programa Cornell de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, así como en asignaturas transversales de los grados de Física, Matemáticas e Ingeniería Informática de la Facultad de Ciencias. Ha supervisado más de 200 trabajos fin de grado y máster y pertenece a las comisiones académicas del Grado en Ingeniería Eléctrica y del Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial: Tecnologías de Diseño y Producción Industrial.

En el ámbito de la gestión, ha sido director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética entre los años 2005 y 2012; director del Área de Sostenibilidad Energética desde 2012 a 2016; vicerrector de Campus, Servicios y Sostenibilidad desde 2016 a 2020; y vicerrector de Campus, Sostenibilidad y Transformación Digital entre 2020 y octubre de 2024.

Dentro de la Sectorial CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) de Sostenibilidad ha sido miembro del Comité Ejecutivo y Coordinador del Grupo de Trabajo en Mejoras Ambientales de Edificios Universitarios.

Su labor investigadora se centra en la calidad de suministro eléctrico, la integración de energías renovables en la red, y la eficiencia energética. Ha realizado estancias como investigador en las universidades de Canterbury en Nueva Zelanda, y Exeter, Brunel y City University of London en el Reino Unido.

Además, ha liderado y participado en proyectos del Plan Nacional en convocatorias como INNPACTO, INNOVA, CENIT, PROFIT, RETOS y RETOS-COLABORACIÓN, así como en proyectos europeos de la convocatoria H2020. Ha participado y liderado más de 60 contratos con empresas y administraciones, y ha dirigido 9 tesis doctorales (2 con mención internacional y 1 con mención industrial). Cuenta con 3 sexenios de investigación y 1 sexenio de transferencia y tiene más de 100 publicaciones científicas.

En lo relativo a la transferencia, participa en varios comités de normalización de IEEE relacionados con la calidad de suministro eléctrico. Es miembro del consejo editorial de las revistas IET Generation, Transmission & Distribution de la editorial Wiley, International Journal of Renewable Energy Technoogy de la editorial Inderscience, así como del comité de dirección de la International Conference on Renewable Energies and Power Quality.

Ha dirigido la Cátedra de Energía Viesgo desde 2016 a 2019, en la que se ha dado un énfasis relevante a la difusión social de conocimiento mediante el Aula de la Energía. Participa habitualmente en la Noche de los Investigadores, y ha colaborado con el Café científico del Instituto de Física de CAntabria (IFCA).

También colabora habitualmente con la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (MINECO) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la evaluación de proyectos de investigación y desarrollo, según ha informado la UC.