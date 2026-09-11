La UC investiga cómo aumentar la seguridad de las instalaciones de agua ante emergencias o ataques informáticos

Los investigadores Daniel Alvear, Arturo Cuesta y Gemma Ortiz - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Investigación GIDAI (Seguridad Contra Incendios) de la Universidad de Cantabria (UC) está desarrollando un proyecto que investiga cómo aumentar la seguridad de las instalaciones de agua ante emergencias o ataques informáticos

El proyecto busca poner "el foco" en el factor humano y no solo en la tecnología para aumentar la seguridad en las instalaciones de agua y de aguas residuales, como las redes de suministro o las depuradoras.

La UC gestionará 234.375 euros de financiación europea para el desarrollo de esta iniciativa denominada'Human Factor Enhanced Resilience and Monitoring for Critical Infrastruture' (HERMES-CI GA 1001308575) y que cuenta con un presupuesto global de 3,5 millones de euros.

Liderado por la empresa EXUS, el director del programa, Daniel Alvear, ha subrayado que se abordarán los problemas de seguridad centrándose en los aspectos del factor humano. En este sentido se integrará la experiencia adquirida en el trabajo desarrollado desde hace años en diferentes proyectos europeos, "que abordan estos elementos más sociales de la seguridad".

Junto a Alvear trabajan los investigadores Arturo Cuesta y Gemma Ortiz con el planteamiento de desarrollar herramientas digitales, como una App móvil, sensores de estrés o programas informáticos para la toma de decisiones y la detección de amenazas, tanto en ciberataques como de personas de dentro de la organización que puedan causar daños.

Trabajadores, ciudadanos y autoridades van a estar "mejor preparados" y podrán responder de manera "más rápida" ante una crisis y "se recuperarán antes, cuando algo sale mal", ha apuntado Alvear, que ha asegurado que "personas más preparadas con mejores herramientas digitales, dará lugar a infraestructuras más seguras".

LIDERAZGO UC

El equipo de la Universidad de Cantabria liderará cuatro tareas "fundamentales" del proyecto HERMES-CI. La primera consistirá en "comprender" los diferentes mecanismos y flujos de comunicación que se producen entre los diferentes agentes implicados: operadores de las infraestructuras, Protección Civil, servicios de emergencia y ciudadanía, con el objeto de desarrollar un protocolo claro de actuación que pueda aplicarse en toda la Unión Europea.

La segunda se centrará en analizar el comportamiento ciudadano ante diferentes tipos de alerta o avisos por el fallo de infraestructuras.

Y las dos últimas tendrán que ver con el análisis del impacto social del proyecto, ya que, según ha indicado Cuesta, quieren anticiparse tanto a los posibles beneficios como a los posibles defectos, y con el desarrollo de una guía de buenas prácticas que pueda ser empleada por las autoridades y por los operadores a nivel europeo, "que permita tener en cuenta el impacto del factor humano en este tipo de incidencia".

Se realizarán encuestas, talleres y modelos de simulación que permitirán "identificar" factores claves como "la confianza, la utilidad percibida o el nivel de intrusión".

Para el desarrollo de este proyecto, la Universidad de Cantabria forma parte de un consorcio formado por 16 socios, de 9 países diferentes, liderado por Grecia. De España, además de la UC, está presente la Fundación Instituto Tecnológico de Castilla y León.

'Human Factor Enhanced Resilience and Monitoring for Critical Infrastruture' (HERMES-CI) ha comenzado su andadura este de mes de septiembre y tiene un plazo de 36 meses para su desarrollo.