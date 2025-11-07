UGT advierte que la prevención sigue "sin evitar una alta siniestralidad laboral" en Cantabria

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha celebrado este viernes la 25ª edición de su jornada anual de salud laboral en Campoo, en la que ha advertido que la prevención de riesgos laborales "sigue sin evitar" en Cantabria una "alta siniestralidad laboral", que además, "está directamente conectada con el absentismo" tres décadas después de que entrara en vigor la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales española en noviembre de 1995.

El secretario ejecutivo de UGT en Cantabria, Valentín Fernández, se ha pronunciado así en el acto de clausura de la veterana jornada técnica organizada por el sindicato en la comarca campurriana. En esta ocasión, se ha celebrado en la Casona de Reinosa y ha sido inaugurada por el alcalde, José Luis López Vielba; el director general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, Jaime Alonso Rozadilla; y la secretaria comarcal del sindicato, Sara Gutiérrez.

Fernández ha expuesto que este año se ha reducido la accidentalidad laboral en Cantabria en comparación con 2024 pero no "sigue en números desmedidamente altos e inaceptables, y más cuando la gran mayoría de los siniestros en el trabajo son evitables desde la prevención".

Como ha subrayado, el año pasado se superaron los 7.000 accidentes de trabajo con baja y con las cifras más altas de los últimos 15 años, por lo que "la prevención y la siniestralidad siguen golpeando duramente a la clase trabajadora".

"No se trata de simples estadísticas, se trata de vidas afectadas, familias dañadas y un coste social inasumible", ha incidido el sindicalista, que ha advertido que este 2025 ya se acumulan hasta septiembre más de 5.000 siniestros laborales con baja por tercer año consecutivo, 300 menos que un 2024 que fue "de los peores [años] que se recuerdan".

Ha repetido que la tasa de absentismo laboral de Cantabria, que es superior a la media española según las últimas estadísticas, está "directamente vinculada a la siniestralidad, lo que obliga a trabajar transversalmente con la prevención y las políticas de salud laboral y de retorno al trabajo".

"El absentismo prolongado y la mayor duración media de las bajas laborales son síntomas y consecuencias de los fallos de la prevención y de una inadecuada gestión de los procesos de baja y de reincorporación", ha recalcado.

UN 25% MÁS DE RIESGO EN EMPLEOS TEMPORALES

Fernández también ha asociado los elevados índices de accidentalidad en los centros de trabajo a "la calidad del empleo", tras destacar que el año pasado el tener un empleo temporal implicó "un 25% más de riesgo" de accidente que en uno indefinido. En este punto, ha dicho que Cantabria es la tercera autonomía española con mayor temporalidad en el empleo, con casi 14 puntos de diferencia con la media española.

El sindicalista ha reclamado, entre otras cuestiones, la necesidad de la figura del delegado de prevención territorial o sectorial en zonas con alta presencia de empresas pequeñas y subcontratas, reforzar la Inspección de Trabajo, mejorar y actualizar la Ley de Prevención a las "nuevas realidades", y vincular la negociación colectiva a objetivos preventivos.

La jornada también ha contado con ponentes como la directora del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), Ana María González Pescador; y el jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez, quienes han intervenido en una primera mesa técnica para analizar la situación actual de la siniestralidad laboral. En ella también ha participado el coordinador de la Secretaría Confederal de Salud Laboral de UGT, José Luis de las Morenas.

CASI 31.000 MUERTES EN 30 AÑOS

Este último ha recalcado que desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales española hace ahora 30 años se han registrado casi 31.000 muertes en el trabajo (30.900) y que, "aunque la prevención es cosa de todos, es responsabilidad de las empresas".

Por su parte, la directora del ICASST ha destacado la reducción de la accidentalidad laboral en 2025 y ha ensalzado que los recursos de la entidad que dirige se incrementarán un 6% si se aprueban los Presupuestos de Cantabria de 2026.

En esta mesa se ha abordado también la necesidad de actualizar las vigente normativa legal de prevención de riesgos laborales, sobre todo en las cuestiones psicosociales, que el jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha identificado como uno de los principales problemas de la prevención en Cantabria junto los trastornos músculo esqueléticos, además de los asociados a los equipos de protección individual (EPIs), la formación y la vigilancia en la salud.

La jornada ha contado con una segunda mesa técnica a cargo del jefe de Servicios de Seguridad, Higiene y Ergonomía, Fernando Rodríguez; el presidente de la Asociación de Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos Laborales en Cantabria, Enrique Rodríguez; y el técnico de prevención de riesgos laborales de UGT Marcos Flores.

Éstos han señalado que, en la prevención de riesgos laborales, además de los protocolos legales "hay que conseguir la interiorización en el día a día de la seguridad y salud en todos los aspectos de la actividad laboral".

"Una buena ley no sirve si no se respeta y cumple", ha dicho Flores, tras reiterar que la normativa "necesita actualizarse".