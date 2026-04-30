UGT convoca este sábado manifestaciones en Santander y en Valle Real por la huelga general del comercio textil

Comercios cerrados en Santander por la huelga - UGT

SANTANDER 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT ha convocado este sábado 2 de mayo dos manifestaciones en Santander y en las inmediaciones de Valle Real, en Maliaño (Camargo), en coincidencia la segunda huelga general del comercio textil y del calzado en Cantabria, que sucede a la celebrada el pasado 17 de abril con un seguimiento superior al 60%.

La primera de las manifestaciones se iniciará a las 12 horas en la calle Burgos de Santander y concluirá su recorrido en la sede de la Delegación del Gobierno; mientras que por la tarde, a las 18 horas, se ha convocado la segunda entre el cartel anunciador de Valle Real (antiguo taller mecánico) y la entrada del centro comercial de Maliaño (puerta B), ha informado el sindicato.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, FeSMC-UGT, que el martes pasado celebró dos asambleas informativas sobre la huelga general también en Santander y Maliaño, ha animado a secundar el segundo paro de 24 horas convocado en el sector del comercio textil y del calzado de Cantabria en contra del convenio estatal de grandes marcas del sector o ARTE (Asociación Retail Textil España) y en defensa de la exclusión de Cantabria del mismo.

El sindicato insiste en excluir a Cantabria del convenio de ARTE como ya se ha hecho en el País Vasco porque "su aplicación implicaría un retroceso de muchos años en las condiciones económicas y laborales, la eliminación de derechos que ha costado mucho conseguir en la negociación colectiva autonómica y volver a una precariedad laboral inaceptable por el mero interés de las grandes empresas del sector".

"El convenio colectivo de ARTE condena a la precariedad laboral y a la desaparición progresiva del convenio del comercio textil y del calzado en Cantabria, dejando a todas las trabajadoras del sector desamparadas y sin cobertura de convenio de aplicación porque hay un compromiso de que ya no se firmarán más los de ámbito provincial o autonómico con sus incuestionables mejores condiciones económicas, sociales y laborales", ha recalcado FeSMC-UGT.

Más precariedad y menos salarios y derechos

El sindicato agrega que "aplicar el convenio colectivo de ARTE en Cantabria conllevaría menos salario (entre 2.000 y 3.000 euros anuales menos) y la pérdida de un buen número de derechos laborales y especialmente algunos de especial importancia y vinculados a la conciliación de la vida laboral y familiar, como los relacionados con los trabajos en sábados por la tarde, domingos y festivos".

"La patronal de ARTE rechaza nuestras movilizaciones y dice que se sigue negociando el convenio pero la realidad es que con cada negociación se empeora todavía más su contenido porque recientemente se han añadido menos días de vacaciones, una disminución de la prestación durante las bajas, además de un texto de convenio que incluye el preacuerdo en materia económica", subraya en un comunicado la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT.

La segunda huelga general en el comercio textil y del calzado convocada por UGT afectará a unas 3.000 personas trabajadoras del sector en Cantabria; en concreto de las plantillas de empresas con al menos 400 empleados o una superficie mínima de 3.500 metros cuadrados o con establecimientos en al menos tres comunidades autónomas; además de las del comercio de calzado que no tienen la misma afectación que el textil pero también verán disminuidas sus condiciones laborales si se aplicara el convenio de ARTE.