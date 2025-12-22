UGT pide medidas para garantizar el aparcamiento gratuito del personal del hospital y del centro de salud de Laredo

Archivo - Hospital de Laredo.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Sanidad de la Federación UGT-Servicios Públicos ha solicitado medidas para garantizar el aparcamiento gratuito y exclusivo del personal sanitario, de gestión y de servicios en el Hospital y en el Centro de Salud de Laredo, incluido el Servicio de Emergencia de Atención Primaria (SUAP).

Así lo ha solicitado este lunes en un comunicado, tras la aprobación de la nueva Ordenanza de Aparcamiento municipal que entrará en vigor en la Semana Santa de 2026 y que permanecerá activa entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

Para el sindicato, la nueva ordenanza del Ayuntamiento afectará tanto al personal como a los usuarios de la Comarca Oriental que dependen de estos servicios sanitarios. Por ello, ha pedido, en el caso del centro de salud de Laredo, información del "número real de profesionales por turno para dimensionar el espacio necesario sin discriminar ninguna categoría profesional".

"Es indispensable que haya plazas de aparcamiento para los trabajadores y trabajadoras tanto del Servicio Cántabro de Salud como de empresas externas", ha subrayado UGT-Sanidad. Además, ha manifestado "más preocupación todavía" por el efecto de la ordenanza en el Hospital, "donde el aparcamiento actual ya resulta de por sí insuficiente".

Asimismo, el sindicato ha advertido que "la falta de facilidades de aparcamiento está alejando a profesionales temporales, que optan por centros como el Hospital de Sierrallana, especialmente en verano, lo que complica la capacidad de captar y retener personal".

Además, ha recalcado que la nueva ordenanza "afectará a toda la población usuaria de la Comarca Oriental", procedente de municipios como Castro Urdiales, Colindres, Santoña, Soba, Bárcena de Cicero, Noja o Meruelo.

En este sentido, UGT ha incidido en que acudir al hospital "nunca es un capricho y que la deficiencia del transporte público en la zona obliga a la mayoría de vecinos a desplazarse en vehículo propio".

APARCAMIENTO DISUASORIO

De esta manera, ha rechazado que "el aparcamiento se convierta en un negocio a costa de quienes acuden por necesidad a su hospital de referencia" y ha planteado como alternativa "una solución integral basada en la creación de un aparcamiento disuasorio y gratuito en suelo municipal".

El sindicato propone, por su cercanía, el Polígono de Laredo, con zonas diferenciadas para trabajadores y usuarios con consultas o visitas y la puesta en marcha de un servicio de autobús lanzadera desde ese aparcamiento al Hospital, con frecuencia mínima cada 30 minutos, sincronizando en esa frecuencia los horarios de entrada y salida del personal.

"De esta manera el aparcamiento del Hospital podría dedicarse al Servicio de Urgencias, tanto para pacientes y acompañantes de dicho servicio", ha matizado UGT.

"UGT insta al Ayuntamiento de Laredo a reconsiderar la ordenanza o adoptar estas medidas para evitar un perjuicio directo a la atención sanitaria y al conjunto de la ciudadanía de la comarca", ha añadido el sindicato, para quien "la salud es un derecho fundamental y ha de ser pública, gratuita y universal en todos los conceptos", ha finalizado.