La UIMP clausura sus Cursos de Verano 2019 alcanzando los 4.900 alumnos, un 8% más

Innerarity llama a "no minusvalorar" el "tecnoautoritarismo" en un momento en el que la política "cosecha un largo listado de fracasos"

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha clausurado este jueves sus Cursos de Verano 2019, que han alcanzado los 4.900 alumnos matriculados, 400 más que el año anterior, lo que supone un aumento del 8 por ciento, pese ha haber descendido un 11 por ciento el número de profesores.

Así lo ha señalado el secretario general de la UIMP, Pablo Acosta, en el acto de clausura, en el que ha hecho balance de las actividades académicas, 134 en total, de una edición marcada por el cambio en el equipo de gobierno de la Universidad y en la que, según ha dicho, "ha empezado a primar la calidad sobre la cantidad".

En el acto también han intervenido el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque; la rectora de la UIMP, María Luz Morán; y el filósofo Daniel Innerarity, encargado de la lección de clausura, en la que ha reflexionado sobre la Inteligencia Artificial (IA) y los "problemas" que puede suponer para la sociedad.

En este sentido, ha señalado que la proliferación de la IA puede llevar a una "absorción del poder" por parte de la tecnología que, por otro lado, podría "resolver los problemas" ante los que, tal y como asegura, "ha fracasado la política".

Asimismo, Innerarity ha lamentado que la sociedad haya pasado del "ciberentusiasmo" a la "tecnoprotección" y se ha cuestionado "hasta qué punto" es posible habitar en "entornos automatizados". "Deberíamos plantearnos qué tipo de tecnologías queremos en los nuevos entornos", ha aseverado.

No obstante, ha considerado que la tecnología no es "ni buena ni mala" sino "todo lo contrario" porque, aunque "altera el paisaje" en el que tienen lugar las relaciones sociales y, a lo largo de la historia, "ha limitado la acción humana", supone una "oportunidad" que "no debemos perder".

Sobre el uso de la tecnología en la política, y más concretamente en las intervenciones electorales, Innerarity ha considerado que "deberíamos preocuparnos más" por las "interferencias internas" y los "condicionamientos" que, a su juicio, "están creando en las formas de Gobierno y de entender el conocimiento".

Así, ha llamado a "no minusvalorar" el "tecnoautoritarismo" en un momento en el que la política, según ha criticado, "cosecha un largo listado de fracasos". A su juicio, el gran desafío actual pasa por "resistir a la despolitización de la sociedad", así como "superar" modelos de Gobierno tradicionales y "no dejarse seducir" por el discurso "apolítico o postpartidista".

DUQUE: COMPROMISO CON LOS AVANCES EN IA

El ministro de Universidades se he referido también en su intervención a la Inteligencia Artificial y ha reafirmado el "compromiso firme" del Gobierno para "alentar y favorecer" los avances en esta materia.

Sin embargo, ha matizado que estos beneficios deben darse con "condiciones" que "garanticen el beneficio compartido" y que "preserven los derechos civiles" y, en concreto, "los valores democráticos" que plantea para la sociedad.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno ha encargado al Ministerio el diseño de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que "se hará pública en los próximos meses".

En cuanto a los cursos de verano de la UIMP, Duque ha valorado que "año tras año" este universidad se ha "consolidado" como un espacio fértil" de enseñanza en el que los representantes de diversas disciplinas "conversan" y "muestran las diferentes formas en las que se ejerce la inteligencia".

Por último, ha destacado que este "ámbito de conocimiento" resulta "apasionante" y es "capaz de llenar las perspectivas" de estudiantes jóvenes así como "ocupar un lugar importante en su trayectoria".

BALANCE DE LOS CURSOS

Por lo que se refiere al balance de los Cursos de Verano 2019, el secretario general de la UIMP ha asegurado también que se ha iniciado un "proceso de evaluación académica objetiva" de las propuestas recibidas que "se consolidará en futuras ediciones".

En este sentido, ha resaltado que, pese a contar con un 11% menos de profesores, el número de alumnos ha aumentado respecto al año anterior con una media de 36 estudiantes por actividad académica, de los cuales el 13% asistieron a los cursos en calidad de becados.

Asimismo, alrededor de 1.800 profesores han formado parte de estos encuentros, lo que supone una media de 15 por curso. "Son cifras que ponen de relieve la calidad de nuestra oferta", ha sostenido.

Además, la programación cultural ha contado con un total de 61 actividades, ha registrado 17.600 asistentes este verano.

Por su parte, la rectora ha admitido que las circunstancias de incorporación del nuevo equipo de gobierno de la UIMP, en diciembre de 2018, "no fueron fáciles" y que se encontraron con "problemas de financiación" que, tal y como ha lamentado, "comparten todas las universidades públicas".

Frente a ello, ha destacado que el equipo de la universidad ha querido "recuperar" el espíritu fundacional y ha asegurado que se han "cumplido los objetivos", tal y como reflejan las cifras del informe de este año. No obstante, es "evidente", ha dicho, que existe "margen de mejora". "Tendremos en cuenta las críticas", ha añadido.