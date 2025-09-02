La Unidad de Mama de Valdecilla incorpora la micropigmentación areolar para mujeres mastectomizadas - GOBIERNO DE CANTABRIA

Desde su puesta en marcha en mayo, una treintena de pacientes han recibido esta técnica, que complementa la reconstrucción mamaria

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Mama del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) ha incorporado a su cartera de servicios la micropigmentación areolar, una técnica que complementa el proceso reconstructivo de las mujeres mastectomizadas.

Desde la puesta en marcha en mayo de este procedimiento, que aporta a las pacientes "una mayor sensación de integridad corporal y bienestar emocional", se ha efectuado ya en una treintena de mujeres, un número inicial que "el equipo confía en ampliar progresivamente para dar respuesta a toda la demanda existente en Cantabria", según ha explicado la coordinadora de la Unidad de Mama de Valdecilla, Sandra Arias.

Antes de empezar a aplicar esta técnica, las enfermeras de la Unidad de Mama recibieron formación especializada en otoño de 2024.

Además, la incorporación de este procedimiento a la cartera de servicios ha requerido de un trabajo conjunto de reorganización y formación dentro de la Unidad, así como la colaboración de la Dirección del Hospital, la Unidad Docente de Enfermería y el Servicio de Radioterapia de Valdecilla, que ha cedido una sala de dermoestética para su desarrollo.

EL PROCEDIMIENTO

Para recibir el tratamiento, las pacientes deben presentar secuelas en la zona de la areola y el pezón tras un proceso quirúrgico reconstructivo.

El procedimiento permite mejorar o corregir la pérdida parcial o total de esta parte de la mama, aportando beneficios tanto estéticos como emocionales.

A diferencia del tatuaje convencional, la micropigmentación areolar utiliza pigmentos minerales, homologados y seguros, que no interfieren en pruebas radiológicas ni representan riesgos adicionales para pacientes sometidas a quimioterapia o radioterapia.

Este aspecto, considerado especialmente relevante, fue enfatizado durante la formación impartida al personal de enfermería de la Unidad de Mama por la experta en micropigmentación y enfermera de quirófano del Hospital Universitario La Paz, Carmen García Retorta, asegurando la correcta aplicación de la técnica y la seguridad de las pacientes.

El procedimiento se realiza en la consulta de enfermería, en un ambiente confortable y seguro.

Cada sesión tiene una duración aproximada de dos horas y, tras la primera, la paciente acudirá a las cuatro semanas para realizar un posible repaso de procedimiento y, después, a revisiones periódicas anuales, asegurando un seguimiento continuado similar al que se ofrece a pacientes con enfermedades crónicas.

Con la micropigmentación areolar, Valdecilla avanza "en la humanización de la asistencia sanitaria, ofreciendo no solo tratamientos médicos de alta complejidad, sino también cuidados que impactan directamente en la calidad de vida y la recuperación emocional de las mujeres que han superado un cáncer de mama", ha subrayado el Gobierno regional en nota de prensa.

La Unidad de Mama del HUMV está ubicada en la planta cero de Valdecilla Sur (pasillo 2), detrás de la sala de celadores.