Unidos x Laredo dona 885 euros de papeletas de la Lotería de Navidad a Cáritas

LAREDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unidos x Laredo (UxL) ha donado la recaudación íntegra de sus papeletas de la Lotería de Navidad a Cáritas Parroquial, en concreto 885 euros para apoyar la labor de la entidad en el municipio.

La entrega ha sido realizada por el presidente de honor de UxL, Jesús Ruiz Aja, y el secretario general, Ramón Arenas, quienes destacaron el compromiso social de la formación y la implicación de afiliados y simpatizantes.

Cada participación, de cinco euros, destinó un euro como donativo solidario, sumándose así a una causa que beneficia directamente a las personas más vulnerables de la villa pejina, ha valorado el partido.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad por el comité local de UxL, que decidió convertir los décimos en participaciones y destinar toda la recaudación solidaria a Cáritas Parroquial.

"Creemos que, en momentos difíciles, la política también debe traducirse en hechos y en apoyo real a quienes más lo necesitan", afirma Ruiz Aja en un comunicado.

"Aunque esta aportación no cubre todas las necesidades, sí representa un gesto colectivo de solidaridad y compromiso con nuestro municipio", añade Arenas.

Cáritas Parroquial de Laredo presta ayuda a personas y familias afectadas por el desempleo, a hogares monoparentales y a quienes carecen de recursos. Ofrece apoyo en alimentación, suministros básicos, farmacia, educación, alquileres y otros gastos esenciales.